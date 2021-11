Aurora Color: tante sfumature per un’edilizia top

Un nuovo punto vendita a Prato. Un nuovo impianto tintometrico. E una forte attenzione per i servizi, per affiancare progettisti e imprese. Così Aurora Color spinge l’acceleratore sugli investimenti, in un momento in cui l’edilizia, grazie anche alla pioggia di bonus, ha un gran bisogno di capacità imprenditoriale e di innovazione, spiega a YouTrade Cristiano Tempestini, responsabile commerciale.

Domanda. Aurora Color è un’azienda che ha tante sfumature, e non solo nei prodotti che propone. Iniziamo dal settore che dà il nome alla rivendita. Com’è organizzato il reparto dedicato al colore?

Risposta. È vero: 20 anni fa l’azienda è nata come colorificio, ma nel tempo abbiamo inserito una proposta di materiali più ampia. Tornando alla domanda iniziale, all’interno della struttura ci sono persone qualificate dedicate al mondo del colore e delle finiture, che forniscono consulenza alla clientela e alla progettazione. A fianco del negozio c’è l’area focalizzata sulla tintometria, dove la base della pittura bianca è trasformata nel colore necessario. Qui abbiamo installato un impianto tintometrico automatizzato, all’avanguardia nel settore, un impianto di alta precisione che ci farà aumentare la produzione giornaliera delle latte colorate garantendo un alto standard qualitativo nella riproduzione della partita del colore.

D. Quali sono i principali marchi esposti?

R. I partner con cui collaboriamo sono tutti di primaria importanza nel mercato dell’edilizia in particolare lavoriamo con Caparol e Gyproc Saint-Gobain.

D. Potete offrire un supporto alla progettazione?

R. Sì, grazie alla nostra esperienza ventennale sviluppata sia nel mondo del colore sia in quello dei sistemi a secco. Affiancando le imprese nostre clienti durante lo svolgimento del cantiere, oggi siamo in grado di avere personale qualificato in grado di sintonizzarci con il progettista nella scelta delle soluzioni oppure nella proposta di nuove tecnologie costruttive o di isolamento. Un altro servizio che abbiamo attivato di recente è lo studio del colore. Un tecnico dedicato può progettare e personalizzare attraverso dei rendering il colore dell’abitazione per poi abbinarlo al ciclo applicativo più idoneo al lavoro che si vuole realizzare.

D. Dal punto di vista della logistica (visti i tempi) fate consegne a domicilio?

R. Nell’ultimo anno abbiamo sentito la necessità di cambiamento richiesta dal mercato e ci siamo attrezzati per le consegne a domicilio, anche di piccole quantità di materiale. Oggi contiamo un vasto parco di mezzi aziendali e di personale dedicato per questo tipo di lavoro.

D. Avete appena inaugurato uno spazio dedicato a consulenza e progettazione. Come funziona?

R. Crediamo che il prodotto, oltre che a essere raccontato, abbia il bisogno di essere toccato, visto e capito, soprattutto per affrontare argomenti come colore, acustica, protezione passiva al fuoco, sistemi costruttivi a secco, isolamento termico. All’interno dello spazio dedicato alla consulenza il cliente viene accompagnato e gli viene spiegato l’utilizzo del sistema applicativo scelto.

D. Fate corsi di formazione?

R. Certo, la formazione è al centro della nostra attività per il nostro personale, oltre a quella della nostra clientela. Abbiamo un programma molto completo per trasferire le nostre conoscenze al mercato.

D. Uno dei problemi di chi ristruttura è lo smaltimento del cartongesso. Ve ne occupate?

R. Sì, ce ne occupiamo ormai da molti anni. Abbiamo le autorizzazioni necessarie per essere identificati come un’azienda di recupero dei materiali di risulta delle lavorazioni.

D. C’è un tipo di finitura che è particolarmente richiesto ora?

R. Il mondo delle finiture è un mondo molto ampio e molto variegato, oggi vengono molto richieste finiture per interno opache e naturali.

D. Aurora Color ha due sedi, a Campi Bisenzio e Firenze. Sono organizzati allo stesso modo o in maniera differente?

R. Abbiamo aperto anche un terzo punto vendita a Prato, con la stessa immagine e la stessa organizzazione, riteniamo che il cliente che entra nei nostri punti vendita oltre a trovare la stessa estetica debba ottenere la stessa proposta dei materiali.

D. Oltre alle finiture distribuite altre tipologie di prodotti?

R. Sì siamo specializzati nei materiali per la costruzione a secco, con una gamma di prodotti molto profonda e ampia.

D. Il superbonus ha un impatto sul business?

R. Il superbonus è un’opportunità che sta portando benefici a tutto il comparto dell’edilizia e, quindi, anche alla nostra struttura. Ma il vero argomento è capire che cosa rimarrà dopo e come sarà stato trasformato il mercato.

D. Quando è nata l’azienda?

R. L’azienda nasce nel 2001.

D. I vostri clienti sono anche non professionali? In quale proporzione?

R. La nostra clientela principale è composta da professionisti, anche se negli ultimi anni stiamo cercando di aumentare le proposte anche per la clientela privata al dettaglio.

D. Qual è stato l’impatto del coronavirus sull’attività?

R. Lavoriamo in un settore che non ha subito grosse ripercussioni: i cantieri e i magazzini sono rimasti quasi sempre aperti e questo non ha creato ripercussioni sul lavoro. Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un buon anno per la nostra attività.

D. Quali sono le previsioni per l’anno in corso?

R. L’anno si sta per chiudere ed è stato positivo, caratterizzato però da molte incertezze legate alla reperibilità dei materiali. Stiamo informatizzando e digitalizzando l’azienda e questo è uno dei primi obiettivi che ci siamo prefissati nel breve periodo. L’apertura del nuovo punto vendita a Prato ci aiuterà a dare un ulteriore impulso positivo per la fine di questo anno e soprattutto per gettare delle buone fondamenta per il prossimo.