Speciale Porte: Dierre, cinque modi per dire filomuro

Marchio italiano specializzato in porte blindate e per interni e chiusure di sicurezza, Dierre consente di scegliere l’installazione filomuro per tutti gli accessi di casa. Un progetto che unisce tecnologia e design per arredare ogni ambiente in modo originale.

Dalla porta blindata d’ingresso Sleek a quella interna a battente con telaio Filum, dalla blindata interna Silence ai modelli scorrevoli New Space Rasomuro fino agli sportelli per vani tecnici Shape: il Progetto Filomuro dell’azienda, che ha anche un catalogo dedicato, coinvolge ormai tutta la casa.

Il sistema diventa un vero progetto di arredo per nascondere letteralmente la porta all’interno della parete che la ospita oppure, al contrario, mettere in risalto l’anta utilizzando colori e decori su misura. Dierre è infatti l’unico produttore che progetta e realizza tutte le componenti dei suoi sistemi di chiusura: dalle serrature di sicurezza ai diversi modelli di apertura per porte esterne e interne.

Nata osservando il sistema di chiusura del portellone degli aerei, Dierre Sleek è la prima porta blindata con cerniera a scomparsa. Un brevetto che regala alla porta un’insolita agilità, con apertura a 180 gradi, anche su ante di grandi dimensioni, e una doppia battuta di chiusura che unisce la perfetta complanarità alla parete alla protezione da spifferi e rumori.

Anima blindata anche per la porta per interni Silence, progettata per proteggere e rendere veramente sicura una particolare stanza della casa o il passaggio casa-garage. Può riprendere colori e finiture di tutte le altre porte Dierre di casa, compresa l’installazione filomuro.

Per ottenere una parete senza soluzione di continuità, Dierre mette a disposizione anche la gamma di porte interne con telaio Filum, completamente personalizzabile in molteplici colori e finiture. Il telaio perimetrale in alluminio estruso e ossidato può essere trattato con pitture murali e montato, in versione a spingere o a tirare, sia sulla normale muratura che sul cartongesso.

E dato che ogni centimetro è importante, l’installazione filomuro è disponibile anche per la porta scorrevole New Space Rasomuro, disegnata dai tecnici Dierre per l’inserimento in parete, anche in cartongesso. Perfetta anche per costruire una cabina armadio nelle case più spaziose, è ideale per suddividere gli ambienti della casa o sfruttare spazi prima inutilizzabili.

Infine per la chiusura dei piccoli vani tecnici, è disponibile il pannello Shape con versioni a una o due ante e apertura fino a 180 gradi.