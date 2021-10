Speciale Porte: Alias, più sicurezza con la serratura X1R Smart

Sicurezza, performance e design: questa la formula vincente delle porte blindate Alias, progettate per garantire prestazioni elevate, efficacia antieffrazione e abbattimento acustico, a cui si è aggiunto il progetto X1R Smart. Ne parliamo con Dario Vaccari, Ceo di Alias.

Domanda. Com’è nato il progetto X1R Smart?

Risposta. Per consentire il controllo da remoto degli accessi, attraverso la rete e lo smartphone, con tutte le possibilità di gestione che ne conseguono.

D. Come si installa?

R. Meccanicamente si installa come una normale serratura elettrica, ma per funzionare è necessario anche procedere con una configurazione software, molto semplice, che però va seguita passo passo.

D. Servono delle competenze particolari?

R. No, ma è necessario seguire le istruzioni in modo molto preciso.

D. Che tipo di tecnologie utilizza la

serratura X1R Smart?

R. Utilizza la tecnologia Rfid e bluetooth per la trasmissione del segnale tra la serratura e le cre-denziali. Funziona tramite app, scaricabile sul sito Iseo Argo.

D. Quali sono i plus di questo sistema rispetto alla concorrenza?

R. Grazie al software di programmazione, il sistema X1R Smart ha uno spettro di utilizzo molto ampio. In Italia ci sono pochi produttori di serrature elettroniche: Alias si avvale solo di soluzioni professionali e specialistiche.

D. E per quanto riguarda la sicurezza, quali sono i plus del sistema?

R. Rispetto a una serratura meccanica, la serratura elettrica X1R Smart consente di gestire gli accessi e gli utenti in modo flessibile e sicuro.

D. I rivenditori sono sufficientemente consapevoli delle potenzialità di questo prodotto?

R. I rivenditori si trovano a gestire una gamma vastissima di prodotti, quindi necessitano di una formazione specifica. Alias offre un supporto costante attraverso una rete vendita in continua evoluzione. Consiglio ai rivenditori di informarsi in modo approfondito sulle potenzialità di questi prodotti e delle serrature elettroniche perché saranno il futuro del settore.

D. Quando e come nasce Alias?

R. Nel 2022 Alias compie 20 anni. Nel 2001 ho ceduto le quote di partecipazione all’interno di un’altra azienda del settore e ho fondato la mia società. In due decenni l’azienda ha bruciato le tappe ed è arrivata a essere in Italia il secondo player sul mercato per fatturato, fornendo una vasta gamma di prodotti che va dalle porte di primo prezzo a chiusure più sofisticate a livello tecnologico e di design. Oggi Alias conta 135 dipendenti e diversi stabilimenti su un’area totale di 10 mila metri quadri.

D. Quali sono in questo momento i prodotti più richiesti?

R. Le porte rasomuro, un nostro fiore all’occhiello, che ben si adattano ai nuovi trend del costruire che puntano a uno stile minimalista.

D. E a livello di colori?

R. Abbiamo una gamma di nuove finiture così vasta che è difficile dare una risposta. Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, anche se notiamo un ritorno alle essenze antiche del legno. E poi c’è sempre il bianco, un evergreen sempre attuale.

D. Parliamo di trend di mercato: è cambiato qualcosa dopo il covid?

R. In questi mesi c’è stato un impulso straordinario. Non so se questo incremento si esaurirà nella seconda parte dell’anno, ma il primo semestre ha visto un’impennata record delle richieste. Purtroppo continua a perdurare il problema delle materie prime, che si acuirà nella seconda parte dell’anno poiché, una volta smaltito il magazzino, sarà necessario gestire l’approvvigionamento e i contratti che ci legano ai fornitori con gli aumenti di prezzo, spesso repentini. E ribaltare completamente i costi sul mercato sarà molto difficile, se non impossibile.

D. Quindi quali sono le vostre previsioni?

R. Se il trend di crescita continuerà in questo modo, ci aspettiamo un incremento del 20% rispetto al 2019. Abbiamo seminato tanto e ne stiamo raccogliendo i frutti.

D. Investite tanto in ricerca?

R. Sì, Alias è un’azienda votata alla ricerca. Cerchiamo sempre di ideare nuove soluzioni e attualmente abbiamo due nuovi progetti in cantiere. In passato, avremmo sicuramente presentato le novità in fiera, ma al momento gli eventi fieristici sono ancora troppo condizionati dall’evolversi della pandemia.

D. A quali eventi partecipate di solito?

R. Al Saie e al Made expo abbiamo sempre avuto stand importanti, che ci hanno dato grandi soddisfazioni. All’estero abbiamo partecipato al Batimat, al The Big 5 e altre fiere di edilizia e ferramenta. Il covid ha però modificato la serenità con cui si affrontavano in passato questi eventi. Le fiere sono un momento di aggregazione: se manca questa possibilità, questi eventi diventano una forzatura.

Tecnologia blindata con X1R Smart di Alias

Per soluzioni blindate sempre al passo con i tempi, l’azienda di Settima (Piacenza), fondata nel 2002 da Dario Vaccari e Maurizio Castignoli, aggiunge un’anima tecnologica. Tra le novità per il controllo degli accessi. Alias ha introdotto a catalogo X1R Smart, una serratura motorizzata che rappresenta il fiore all’occhiello tra le soluzioni elettroniche, in grado di coniugare le principali peculiarità dell’abitare contemporaneo: bellezza, tecnologia e comfort.

Il sistema elettronico X1R Smart permette il controllo da remoto degli accessi di casa attraverso il cellulare, senza necessità di connessione internet. Basta avere uno smartphone con software iOs (iPhone) o Android e l’app gratuita Argo, e in pochi secondi è possibile avere il totale controllo dell’ingresso di casa e gestire gli accessi organizzando, per esempio, permessi in favore di terze persone o visionare gli ultimi mille eventi, come entrate o tentativi non autorizzati.

Oltre allo smartphone le porte blindate con serratura x1R Smart possono essere aperte tramite badge e tessere Rfid già esistenti, semplicemente avvicinandole a pochi centimetri dal lettore, digitando un codice pin sulla tastiera Alias touch, oppure utilizzando l’impronta digitale. L’elegante tastiera può essere abbinata anche a un ricevitore a scomparsa per il transponder.

Capace di semplificare la qualità della vita e la sicurezza degli utenti, X1R Smart è una soluzione anche per controllare da remoto la propria abitazione. Il sistema infatti avvisa in tempo reale, attraverso un messaggio, se qualcuno prova a forzare la serratura utilizzando un’impronta digitale o codici di accesso non riconosciuti. Inoltre, i codici di accesso possono essere cancellati per sempre e reimpostati in qualsiasi momento, evitando il rischio di avere mazzi di chiavi duplicabili.

Il sistema X1R Smart si integra in maniera semplice ed elegante con il pannello di rivestimento della porta. Dal lato interno il design ancora più pulito: non è infatti prevista la pulsantiera interna, in quanto viene utilizzato un sistema antipanico che permette l’apertura agendo direttamente sulla maniglia. Ovviamente è prevista la chiusura automatica dei catenacci con il mero accostamento dell’anta.