Speciale Laterizi: mattoni Dogi SanMarco nella villa veneta

Forme e tecniche edilizie tradizionali, unite a un’elevata integrazione con l’ambiente naturale circostante. Questa l’idea architettonica alla base della Villa PS a Venezia, progettata dallo studio depaolidefranceschibaldan architetti (Padova), caratterizzata da un rivestimento continuo in terracotta in mattoni della linea Dogi SanMarco di Terreal Italia, caratterizzati da una scialbatura d’intonaco di calce dalla tonalità chiara.

Una scelta che recupera il concetto dei muri di cinta, tipici dell’area d’intervento, e permette la lettura della tessitura e dalla copertura metallica in alluminio a quattro falde asimmetriche.

L’idea di utilizzare i mattoni risponde a due esigenze: la prima, tecnologica-prestazionale, punta ad avere un paramento murario sicuro, di lunga durata e che non necessita di manutenzioni.

La seconda, che sposa la volontà dei committenti di utilizzare dei materiali della loro storia, incarna i valori di famiglia, sicurezza, tradizione, ma con un colore e un utilizzo in chiave moderna.

Dogi è il mattone faccia a vista evoluto di Terreal Italia, ideale per il restauro e il recupero architettonico. Grazie alla forma lievemente irregolare e alla miscela policroma, questo prodotto permette di raggiungere esclusivi risultati stilistici e offrire le suggestioni incomparabili di una parete plasmata, levigata e resa armoniosa dal tempo.

Ogni mattone ha dimensione 12x25x5,5 centimetri ed è disponibile in quattro colori.La posa di Dogi si valorizza con la scelta delle malte colorate, disponibili in bianco, grigio, grigio scuro, antracite, rosato, giallo, rosso e avana in pura calce naturale, certificata 3,5 Nhl.

SCHEDA PROGETTO

Villa PS

Uso: residenziale

Luogo: Santa Maria di Sala (Venezia)

Anno: 2019

Area: 270 mq

Photo credits: Alessandra Bello Fotografa

Prodotto: Dogi, Terreal Italia

Rivendita: E+ di Trebaseleghe (Venezia)