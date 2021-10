Speciale Gdo: i bilanci delle più grandi catene di brico e fai-da-te

Il 2020 passerà alla storia non solo per l’emergenza covid-19, e tutte le sue conseguenze a livello economico e sociale, ma anche per alcuni fenomeni di inversione di rotte ben conosciute. Nel settore brico e fai-da-te il trend di consolidamento, che da anni vede le grandi insegne rafforzarsi e le piccole inseguire in mercati per lo più locali, mostra nel 2020 una discontinuità che sarà interessante verificare in futuro.

Questo contenuto è riservato agli ABBONATI Un Giorno Solo 1 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un giorno! Registrati Un Mese 3,99 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un mese! Registrati Sei già abbonato? Fai il login qui sotto! Nome Utente: Password: