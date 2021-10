Sicurezza antincendio: Attraversamento Eterinox, il modulo che salva il tetto

Le canne fumarie sono uno dei componenti più importanti del complesso sistema definibile come impianto termico che, in una visione globale, inizia dalla scelta del combustibile da utilizzare e termina con l’uscita dei gas di combustione prodotti dal generatore durante il funzionamento. Secondo le statistiche dei Vigili del fuoco, in Italia si registrano ogni anno oltre 300 mila tra incendi ed esplosioni. Di questi, circa 12 mila riguardano tetti e camini. È importante, quindi, curare la sicurezza della canna fumaria, responsabile di questi incendi.

Fibrotubi, seguendo i temi attuali della sicurezza abitativa e del risparmio energetico, produce i sistemi fumari a marchio Eterinox, una gamma completa di canne fumarie monoparete, doppia parete e tubi flessibili, in metallo o in plastica.

In appoggio alle disposizioni da seguire stabilite dalle normative, l’azienda ha ideato in abbinamento ai propri sistemi fumari o uno speciale modulo di attraversamento tetto/solaio, che garantisce totale affidabilità sul lungo periodo, sicurezza antincendio oltre a un’installazione rapida su tetti piani o in pendenza.

Il rischio di combustione è significativo in presenza di forme di riscaldamento a biomasse (legna e simili), non tanto quando i sistemi sono a regime, quanto piuttosto nel momento in cui si verificano surriscaldamenti dovuti a un eccessivo carico di combustibile o a fumi particolarmente ricchi di fuliggine.

Il modulo Attraversamento Eterinox si compone di due parti, ciascuna provvista di piastra integrata, con un’escursione telescopica per adattarsi con precisione allo spessore e all’inclinazione dello strato da attraversare, senza bisogno di volumi tecnici sopra e sotto la zona di passaggio.

Il diametro della canna fumaria inseribile nel modulo parte da 80 millimetri di diametro. Di serie sono anche piastre quadrate con lato da 320 a 485 millimetri, oppure rotonde e/o verniciate a richiesta, con una piccola maggiorazione di prezzo. L’escursione telescopica del modulo va da 200 a 330 millimetri, mentre lo spessore del corpo cilindrico, comprensivo di coibentazione, è di 50 millimetri.

Il modulo è facile da installare: è creato in base alle esigenze del cliente e si monta in 10 minuti. Inoltre, è certificato se associato ai sistemi fumari Eterinox Serie Matdp, il sistema camino a doppia parete metallico costituito da una superficie interna realizzata in acciaio inox AisiI 316 L (1.4404) finitura Ba, sinonimo di durata e resistenza alla corrosione, che risolve tutti gli aspetti legati all’evacuazione dei prodotti della combustione sia nell’ambito civile che industriale.

Questa parete esterna in acciaio conferisce una elevata resistenza agli agenti atmosferici e può essere verniciata nei colori Ral (la scala di colori normalizzata usata principalmente nell’ambito delle vernici e dei rivestimenti).

La coibentazione utilizzata è un pannello in lana di roccia costituito da fibre minerali che derivano dalla fusione di miscele basaltiche trattate con resine termoindurenti a base fenolica e additivate di emulsione antispolvero. Lo spessore utilizzato è di 25 millimetri, la densità nel pannello denominato coppella è di 90-100 chilogrammi per metro cubo.