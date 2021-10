San Marco Group tra le 74 migliori realtà industriali italiane

San Marco Group, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale, è stato inserito tra le 74 migliori realtà industriali italiane valutate in base a sei fattori di successo: Strategia, Competenze e Innovazione, Impegno e Cultura aziendale, Governance e Misurazione delle Performance, Corporate Social Responsibility, Internazionalizzazione.

Il prestigioso riconoscimento “Best Managed Companies Award” è stato insignito all’azienda per il terzo anno consecutivo da Deloitte Private, sostenuto da ELITE, da Confindustria e da ALTIS Università Cattolica.

«Siamo lieti di essere riconfermati tra le “Best Managed Companies” italiane, ed è un onore per me ricevere questo riconoscimento a pochi mesi dalla mia nomina come nuovo presidente e amministratore delegato. Gli obiettivi per il futuro che ci siamo prefissati si concentrano su più fronti, tra cui il rafforzamento ulteriore della struttura internazionale del Gruppo, l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale e lo sguardo alle nuove tecnologie digitali», ha commentato Pietro Geremia, presidente e amministratore delegato San Marco Group.

Con sede a Marcon da oltre 80 anni, San Marco Group vanta un portafoglio di 6 marchi di proprietà e conta una rete di 8 siti produttivi e 3 società commerciali. Il Gruppo ha chiuso il 2020 in crescita, con un aumento del +3% e un fatturato di 82 milioni di euro.