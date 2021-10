Proterrace Double Drip: doppia protezione contro le infiltrazioni per terrazze e balconi

Presentato in anteprima al recente Cersaie 2021, Proterrace Double Drip è il nuovo profilo perimetrale brevettato da Progress Profiles, specializzata nella produzione di profili tecnici e decorativi di finitura e sistemi di posa.

Ultimo modello della gamma Proterrace System, Proterrace Double Drip è dotato di una parete verticale a protezione della parte terminale delle piastrelle e di una seconda parte verticale che protegge il perimetro di terrazzi, balconi e verande.

La caratteristica particolare risiede nei due fori di drenaggio che permettono all’acqua di defluire nel caso in cui il sigillante posto tra il bordo piastrella e il profilo si distacchi.

Il doppio gocciolatoio è stato sviluppato in particolare per l’installazione del profilo in abbinamento alla membrana brevettata Prodeso Drain: la “camera d’aria” sotto la piastrella crea una micro-ventilazione in grado di ridurre la risalita di triacetati presenti negli adesivi e la comparsa di efflorescenze nelle fughe. In questo modo eventuali infiltrazioni passano attraverso il foro, evitando l’intasamento del foro d’emergenza.

Realizzato in alluminio verniciato, il nuovo profilo firmato Progress Profiles può essere richiesto con finitura goffrata o semilucida e in diverse nuance di colore, dal bianco al grigio, dal beige al color testa di moro o corten, in modo da creare una perfetta continuità con gli interni.