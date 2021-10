Noleggio di macchinari edili: rentmas scommette sul territorio emiliano

rentmas, azienda altoatesina presenta la sua nuova soluzione innovativa per il noleggio online dei macchinari edili. L’occasione è il Gis, la fiera italiana dedicata agli operatori del sollevamento, della movimentazione e dei trasporti eccezionali, aperta a Piacenza Expo fino al 9 ottobre 2021.

Quello dell’Emilia-Romagna è un territorio strategico per l’azienda, dove intende espandersi. A segnare un primo passo in questa direzione la partnership stretta con la società emiliana Enrico Mora Noleggi, che mette a disposizione sul portale online i mezzi da cantiere rentmas.

«Mesi fa abbiamo deciso di scommettere sul territorio emiliano perché ne riconosciamo le potenzialità», spiega Daniela Niederstätter, co-founder di rentmas. «Ora vogliamo farlo crescere ancora di più insieme a noi entrando in contatto con i player locali del settore».

rentmas: la nuova frontiera del noleggio online

L’idea dietro rentmas è molto semplice: qualsiasi imprenditore o semplice privato che possiede macchine da costruzione edili – dagli escavatori alle pale gommate, alle gru – può registrarle sul portale per farle noleggiare da altri utenti, 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana.

Dall’altra parte, i clienti che hanno necessità di utilizzare un determinato macchinario per effettuare un lavoro possono verificare in real time sulla stessa piattaforma la sua disponibilità attraverso una mappa e prenderle in prestito per il periodo necessario.

rentmas pone così il suo focus su macchinari interconnessi con localizzazione live che rispondono ai requisiti dell’Industria 4.0, e risolve le numerose difficoltà che gli attori del settore delle costruzioni si trovano a vivere quotidianamente, dai problemi legati all’individuazione delle caratteristiche tecniche della macchina fino ai tempi di consegna, normalmente molto lunghi.

rentmas verifica, inoltre, assicurazione e manutenzione del macchinario offrendo anche la disponibilità per organizzare il trasporto direttamente in cantiere.

Il focus specifico dell’azienda è sui macchinari connessi che rispondono ai requisiti del piano Impresa 4.0 e prevede anche il servizio di messa in servizio e formazione certificata.

Al momento rentmas presenta sul suo catalogo online circa 900 macchine interconnesse. Il numero è in costante crescita grazie alle diverse collaborazioni chiuse in zone strategiche come la Lombardia in Germania, Svizzera e Austria.

L’azienda ha costruito nel tempo anche una rete forte e coesa composta da partner che mettono a disposizione dei clienti e dei proprietari delle macchine servizi su misura per qualsiasi necessità in campo edile, che variano dalle applicazioni alla formazione, passando per strumenti per la pianificazione operativa.