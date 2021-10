Speciale Porte: Hörmann ThermoSafe Hybrid, porta d’ingresso sicura ed efficiente

Conosciuta per la capacità di innovazione, affidabilità e sostenibilità nel mercato delle chiusure, nel corso degli ultimi anni Hörmann ha implementato sempre più la propria ampia gamma di portoncini.

Fino ad arrivare a ThermoSafe Hybrid, novità nella fascia top delle porte d’ingresso dell’azienda, che rappresenta una sicurezza in più per le abitazioni grazie all’equipaggiamento antieffrazione RC4 e RC3 di serie. Ma non solo: la nuova soluzione raggiunge prestazioni elevate, oltre che sul fronte della sicurezza, anche nel design, nell’isolamento e nel comfort.

La nuova porta d’ingresso ThermoSafe Hybrid Hörmann senza finestratura è proposta con equipaggiamento di sicurezza RC 4 di serie, con serratura a cinque punti. Per le porte con finestratura, invece, è dotata di equipaggiamento RC 3 di serie. Inoltre, grazie alla lamiera d’acciaio inossidabile sul lato esterno del manto, questa soluzione presenta una performance antieffrazione ancor più elevata, oltre a una maggior rigidità del battente.

Proprio il massiccio battente è garanzia anche di ottimi valori in termini di efficienza energetica. Complanare in alluminio, spesso73 millimetri con infrastruttura metallica, quest’ultimo è infatti a taglio termico e a doppia superficie di battuta, proprio come il telaio, sempre in alluminio e spesso 82 millimetri.

Le caratteristiche meccaniche di questi due elementi fanno sì che ThermoSafe Hybrid raggiunga un valore di trasmittanza termica fino a 0,87 W/ (m²K) e soddisfi così pienamente i requisiti delle case a basso consumo energetico.

Nella progettazione del modello ThermoSafe Hybrid, Hörmann ha riservato la massima cura non solo allo sviluppo dei migliori componenti tecnici, ma anche alla proposta di un design contemporaneo e di un’estetica accattivante e versatile.

La porta, infatti, è realizzata in 19 colori preferenziali e, a richiesta, in tutti i colori Ral. È inoltre presentata in 70 motivi, con o senza finestratura, ed è dotata di molteplici varianti di maniglie.

Opzionalmente, dispone in più di elementi laterali e sopraluce. Infine, per un comfort ai massimi livelli, l’azienda offre la possibilità di integrare sistemi di automatizzazione: a richiesta, sono disponibili serrature automatiche, azionabili anche a distanza grazie all’app BiSecur, e lettori di impronte digitali, integrati direttamente nel maniglione di apertura della porta.