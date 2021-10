Gruppi e Consorzi – Consorzio Intesa: Siamo unici nell’arredobagno

La pandemia ha influenzato l’andamento del Consorzio Intesa che comunque continua a investire, aprendo a nuovi settori, come quello delle minipiscine, e offrendo servizi esclusivi per l’arredobagno. Permane qualche preoccupazione per la scarsa reperibilità delle materie prime, soprattutto in vista del periodo invernale.

Intervista a Remo Casciaroli, presidente Consorzio Intesa

Come è andato il vostro consorzio nel 2020 in termini di fatturato?

Abbiamo avuto una flessione rispetto all’anno precedente.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari che hanno interessato il vostro gruppo?

Nessuna.

Nel corso del 2020 avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

Sì, il settore delle minipiscine.

La pandemia ha impattato sulla vostra organizzazione?

Tutto sommato siamo riusciti a tamponare la situazione, con uno spirito di collaborazione di gruppo.

Come sta andando il 2021 e quali sono le vostre aspettative a fine anno?

Abbastanza in linea con le nostre previsioni.

Qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati per quest’anno?

Quello di raggiungere i valori espressi nel 2019.

Avete in programma nuovi progetti e/o investimenti a breve-medio termine?

Non al momento.

Un tema di forte attualità è la carenza delle materie prime eil rincaro dei prezzi: come state affrontando questa situazione a livello di consorzio?

La situazione ci preoccupa molto in vista del periodo invernale.

Un altro tema caldo sono i bonus fiscali e il superbonus 110%: come il vostro network si è attrezzato nei confronti degli associati?

Stiamo cercando di farci portatori del maggior numero di informazioni a riguardo.

La pandemia ha dato ancora maggiore impulso all’e-commerce: siete organizzati in questo senso?

Non facciamo e-commerce.

Rispetto allo scorso anno quali sono i tre settori merceologici che stanno crescendo di più e quali i tre in calo?

Non evidenziamo settori in crescita, sono tutti in calo.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro consorzio?

Perché siamo gli unici a dare un servizio nel mondo dell’arredobagno.

Dal punto di vista dei servizi agli associati, qual i sono i vostri principali punti di forza?

Il magazzino centralizzato e i servizi di gestione del miglior prezzo per i prodotti di alta gamma.

Quali iniziative di marketing e/o comunicazione avete messo in atto per il 2021?

Gadget e strumenti per l’esposizione dei prodotti in sala mostra.

A livello di formazione, avete sfruttato gli strumenti digitali per attività di aggiornamento agli associati?

No, nel 2020 non sono state fatte attività di formazione.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Mediamente quattro-cinque ore al mese in collaborazione con i nostri fornitori.

Quali sono i corsi che riscuotono più interesse?

Quelli legati all’approfondimento delle caratteristiche tecniche dei prodotti.