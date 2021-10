Gruppi e Consorzi – Centro Commercio Edile: covid e materie prime frenano il business

Dopo la flessione del 2020 a causa del lockdown, Centro Commercio Edile riparte nel primo semestre dell’anno con risultati incoraggianti sul fronte economico, nonostante le gravi difficoltà nella reperibilità dei materiali, in particolare degli isolanti

Intervista a Renato Rivella, presidente Centro Commercio Edile

Come è andato il vostro consorzio nel 2020 in termini di fatturato?

In flessione, a causa della chiusura per covid.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari che hanno interessato il vostro gruppo?

Nessuna.

Nel corso del 2020 avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

No.

La pandemia ha impattato sulla vostra organizzazione?

No.

Come sta andando invece il 2021 e quali sono le vostre aspettative a fine anno?

Ottimi i primi cinque mesi, ma con gravi problemi di reperibilità per il materiale isolante.

Qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati per quest’anno?

Cercare di soddisfare i soci con la nostra piattaforma.

Avete in programma nuovi progetti e/o investimenti a breve-medio termine?

No.

Un tema di forte attualità è la carenza delle materie prime e il rincaro dei prezzi: come state affrontando questa situazione a livello di consorzio?

Cerchiamo tutti insieme di tamponare la situazione.

Un altro tema caldo sono i bonus fiscali e il superbonus 110%: come il vostro network si è attrezzato nei confronti degli associati?

Non abbiamo previsto alcun supporto.

La pandemia ha dato ancora maggiore impulso all’ecommerce: siete organizzati in questo senso?

No, ci manca il tempo per organizzarci in tal senso.

Rispetto allo scorso anno quali sono i tre settori merceologici che stanno crescendo di più e quali i tre in calo?

Stanno crescendo isolanti, sistemi a secco mentre sono in calo tetto, leganti in genere e laterizi comuni.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro consorzio?

Non abbiamo in previsione di contattare nessuno.

Dal punto di vista dei servizi agli associati, quali sono i vostri principali punti di forza?

Il magazzino.

Quali iniziative di marketing e/o comunicazione avete messo in atto per il 2021?

Nessuna.

A livello di formazione, avete sfruttato gli strumenti digitali per attività di aggiornamento agli associati?

No.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Nel 2021, causa covid, nessuna.

Quali sono i corsi che riscuotono più interesse?

Quelli sugli isolanti.