Adrian Graf a capo del marketing Samsung

Adrian Graf, laureato in Economia Aziendale, specializzazione in Marketing alla Bocconi di Milano, è stato nominato Head of Marketing Communication and Media di Samsung Electronics Italia. Con questo ruolo riporta direttamente al presidente, Sung Taek Lim. Il manager si occuperà della definizione e dello sviluppo dei piani di marketing dell’azienda, della loro gestione e implementazione e delle strategie di comunicazione, oltre a guidare la divisione che comprende l’area Marcom, l’area Crm e l’area media con l’obiettivo di innovare e sviluppare ulteriormente la relazione con i consumatori finali attraverso un approccio multicanale e grazie ad un racconto di marca incisivo e coerente. Graf continua il percorso professionale iniziato in Samsung nel 2014, ricoprendo dapprima la carica di Trade Marketing Director e successivamente, all’interno della business unit Audio Video di Samsung Electronics Italia, il ruolo di Marketing & Trade Marketing Director TV Division, dove ha contribuito a consolidare la leadership di Samsung nel settore dei TV.