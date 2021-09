Speciale Laterizi: Tris, il sistema a taglio termico progettato da T2D

I benefici del laterizio si sposano con le proprietà termiche e acustiche del materiale isolante in Tris, il sistema costruttivo a taglio termico completo progettato da T2D per soddisfare tutte le esigenze del buon costruire. L’elemento principale del sistema è un monoblocco preassemblato costituito da due elementi in laterizio e uno strato isolante frapposto in Neopor di Basf.

Disponibile in versione portante antisismica o tamponamento a setti sottili, il sistema si completa con una serie di pezzi speciali studiati per adattarsi a tutte le esigenze costruttive.

I pezzi speciali e la battentatura dei pannelli isolanti in Neopor garantiscono la continuità dell’isolamento, risolvendo ogni nodo costruttivo e interrompendo il ponte termico dovuto ai giunti di malta.

Il blocco esterno in laterizio del sistema Tris, a differenza dei sistemi a cappotto, fornisce una protezione del pannello isolante dagli urti e dagli agenti esterni per una maggiore resistenza e durata nel tempo.

Inoltre, il sistema Tris risponde ai Criteri ambientali minimi, necessari per ottenere gli incentivi fiscali previsti dal superbonus.

Scegliendo Tris, T2D mette anche a disposizione un servizio di supporto a 360 gradi. In fase di progettazione, l’azienda offre assistenza per il calcolo termico della parete, il conteggio dei pezzi speciali e la risoluzione dei nodi costruttivi; in fase di realizzazione supporta l’impresa con lo schema di montaggio e l’assistenza in cantiere prima e durante la fase di posa in opera, per un’esecuzione a regola d’arte.