Fila Solutions cresce e allarga l’offerta

Fila Solutions ha registrato nel 2024 una crescita da record, con un incremento del 16,4% rispetto all’anno precedente, superando a livello consolidato i 25 milioni. Risultato il cui merito, secondo Francesco Pettenon, Ceo e general manger dell’azienda di San Martino di Lupari (Padova), è frutto anche dell’acquisizione di Euganea Service, specializzata nel servizio di applicazione dei prodotti Fila. Ma attenzione, l’incremento non è frutto di un singolo fattore, perché i primi dieci prodotti hanno superato tutti il 10% di crescita, confermando la solidità della strategia in un mercato piuttosto incerto e segnato da tensioni.

Ed è proprio la sinergia tra innovazione di materiali, servizi applicativi, formazione e collaborazione con i produttori, la ragione del successo. Qualche dato: consulenza tecnica con 6.375 casi tracciati e 77 corsi svolti nel 2024, che hanno coinvolto 1.100 persone in diversi paesi, le partnership con Italcer, come formatore ufficiale nelle academy dedicate alla rete commerciale e ai clienti, e Margraf, eccellenza italiana nel marmo che ha scelto l’azienda come referente per la protezione delle superfici e la manutenzione post-vendita. E, ancora, non è mancata la ricerca su nuovi materiali come il Glass Fiber Reinforced Concrete (Gfrc), un calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro, leggero e flessibile, ma delicato a livello superficiale poiché soggetto a segni già al semplice contatto epidermico, e il Wood Plastic Composite (Wpc), composto da fibre di legno, talvolta bambù, e polimeri plastici, apprezzato per la stabilità ma vulnerabile agli assorbimenti che ne compromettono la finitura.

Nel settore del marmo sono state sviluppate diverse innovazioni per risolvere problemi specifici. Una tra tutte riguarda la non resistenza alle sostanze acide, e la versione aggiornata del prodotto Total Protection, oltre a proteggere dalle macchie, amplia l’efficacia dell’azione repellente contro elementi come limone o aceto. Non solo, il miglioramento è anche estetico perché permette una finitura opaca, invisibile e impercettibile al tatto: lo strato di prodotto, applicabile solo in modo semi-industriale, è di circa 30 micrometri. Premiante è stata anche la scelta di sperimentare un diverso canale di vendita, Amazon, per Roboshine, il detergente concentrato specifico per robot e lavapavimenti, che ha avuto un tale successo sulla piattaforma digitale da essere richiesto anche dai canali di distribuzione tradizionali.