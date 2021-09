Profili per piastrelle alferpro: una gamma completa per ogni esigenza

Sono passati cinque anni da quando il marchio alferpro è entrato nel mercato, raggiungendo importanti risultati. Oggi l’azienda rappresenta uno dei maggiori attori nella vendita dei profili per piastrelle, con soluzioni adatte a ogni esigenza: per interni ed esterni, per applicazioni classiche o elementi di design.

alferpro offre una gamma di profili di elevata qualità tecnica, caratterizzati da un’ampia varietà di colori e materiali e dal massimo livello di sicurezza nella realizzazione. Poiché i prodotti sono sviluppati tutti internamente all’azienda, alferpro è in grado di offrire la massima flessibilità, adattando la gamma alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Oltre ai classici profili angolari, profili quadrati e a T, l’azienda mette a disposizione anche numerosi profili di design, come il profilo a quadrante, i profili di protezione dei bordi e i battiscopa.

Profili per Led alferlight

Tra i fiori all’occhiello della produzione c’è la serie di profili per Led alferlight: installati come dei classici profili per piastrelle durante la posa del rivestimento, consentono di creare un ambiente suggestivo e sicuro al tempo stesso.

Pochi elementi influiscono sull’atmosfera di un ambiente in modo significativo come la luce. Oggi la tecnologia a Led consente una libertà creativa quasi illimitata. Oltre all’aspetto creativo, con alferlight le stanze diventano anche più sicure. Gli ostacoli o le scale non passeranno più inosservati.

Profili per ambienti umidi alferground

alferpro produce anche alferground, un’ampia gamma di profili per l’ampliamento e la ristrutturazione di ambienti umidi, sia interni che esterni. Facili da lavorare e da posare, oltre a sigillare e disaccoppiare, offrono anche il drenaggio nel sottosuolo. La serie si compone anche di tappetini di disaccoppiamento e drenaggio, membrane di sigillatura e disaccoppiamento, nonché angoli coordinati.

Profili per docce filo pavimento alferline

La serie alferline offre invece il miglior supporto durante la realizzazione di una doccia a filo pavimento. Oltre ai cunei e ai profili per il vetro, la gamma dispone anche di canalette per doccia e varie grate di design, in grado di offrire un tocco speciale. Con i cunei di pendenza è possibile coprire pendenze fino al 2% con un solo binario. La particolarità dei profili per vetro è che possono essere installati senza trapani o viti, garantendo l’impermeabilizzazione del fondo.

Supporti regolabili alfertool

alfertool è il sistema intelligente di supporti regolabili con cui è possibile allineare perfettamente qualsiasi terrazza. Come accessori sono disponibili anche clip per bordi e da parete, piastre di pendenza e materassini insonorizzanti. I sistemi di supporto regolabili e di organizzazione alfertool completano perfettamente la gamma di prodotti dell’azienda.