Nuove facciate a lunga durata con le pitture silossaniche Cap Arreghini

Bonus facciate 90% e superbonus 110% possono dare una mano a riqualificare il patrimonio edilizio, e non solo dal punto di vista energetico: un immobile esteticamente piacevole è un plus che si traduce in un incremento del suo valore.

Ecco perché il bonus facciate, che mette a disposizione una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della superficie esterna degli edifici, è un’occasione da non perdere.

Cosa sapere prima di scegliere il colore della facciata

Il colore all’esterno di un edificio, infatti, è un elemento distintivo che influisce in modo essenziale sulla percezione dell’ambiente: una giusta scelta cromatica è di fondamentale importanza, perché consente alla costruzione di entrare in armonia con il paesaggio circostante mantenendo il suo stile originario.

Nei centri storici il colore ha una valenza sociale e culturale, pertanto nella selezione della tonalità è importante attenersi ai vincoli imposti dai regolamenti edilizi, in modo da ottenere una coerenza cromatica tra l’edificio e il contesto in cui è collocato.

Ma le facciate degli edifici, esposte agli effetti degli agenti atmosferici, del sole, dell’umidità e all’aggressività dell’inquinamento dell’aria, vanno incontro al deterioramento e alla perdita del colore degli intonaci. Proprio per questo motivo, devono essere trattate e protette con specifici prodotti professionali che ne garantiscano la durata nel tempo e l’integrità dello strato più superficiale, contribuendo anche alla riduzione dei consumi energetici, alla salubrità e al miglioramento del comfort abitativo.

Facciate protette con le pitture silossaniche Cap Arreghini

Le pitture silossaniche di Cap Arreghini, azienda di Portogruaro (Venezia), rappresentano la soluzione innovativa in grado di offrire prestazioni di altissimo livello, che combinano un’eccellente traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici a una elevata idrorepellenza.

A differenza delle normali pitture, infatti, sotto l’azione dei raggi solari non si «ammorbidiscono» e impediscono che polvere e sporcizia aderiscano al supporto, favorendone così la totale rimozione con le piogge: essendo autopulenti sono ideali per interventi su abitazioni o edifici storici collocati nei centri urbani o in aree densamente abitate.

Inoltre, sono applicabili su qualsiasi tipologia di supporto nuovo o vecchio e utilizzabili per la protezione o manutenzione dei sistemi a cappotto. La loro elevata qualità permette al colore di resistere ai raggi ultravioletti e infrarossi della luce solare e di mantenere la sua bellezza estetica originale per lunghi periodi, riducendo la necessità di ritinteggiare le superfici e abbattendo, di conseguenza, le spese di manutenzione.

La gamma di pitture silossaniche di Cap Arreghini si compone di:

SIL2000 ACTIVE: Idropittura riempitiva, antimuffa-antialga che assicura un’eccezionale protezione e resistenza del colore all’esterno di supporti nuovi o in fase di manutenzione. Grazie all’elevata idrorepellenza assicura una forte resistenza all’azione distruttiva della pioggia.

SIL96 ACTIVE: Idropittura opaca, antimuffa-antialga, rispondente ai criteri Leed, che assicura un’ottima idrorepellenza garantendo nel tempo una barriera contro lo sporco. Assicura al supporto elevata impermeabilità e traspirabilità al vapore acqueo, per consentire alla muratura di rimanere asciutta e intatta.

SIL 96 QUARZO ACTIVE: Idropittura riempitiva, antimuffa-antialga, rispondente ai criteri Leed, che garantisce nel tempo un’ottima idrorepellenza e una barriera contro lo sporco. La polvere di quarzo in essa contenuta permette di riempire il supporto, ottenendo una finitura compatta e omogenea e, grazie alla sua elevata opacità, assicura un adeguato mascheramento delle imperfezioni dell’intonaco.

SIL MATT ACTIVE: Idropittura riempitiva, antimuffa-antialga che assicura una buona protezione e resistenza del colore all’esterno. È caratterizzata da un giusto equilibrio tra impermeabilità all’acqua e resistenza alla diffusione del vapore tale da garantire la traspirabilità necessaria per assicurare muri asciutti. Per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo è la soluzione ideale per grandi interventi, anche in fase di manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto.

SILVELATURA: Idropittura a base di resine silossaniche che assicura un’elevata protezione e resistenza del colore all’esterno creando una barriera contro lo sporco. È concepita per la realizzazione, sia all’esterno che all’interno, di particolari decorazioni e velature caratterizzate da un effetto cromatico disomogeneo su supporti nuovi o in fase di manutenzione.

SILOXCAP ACTIVE: Rivestimento a spessore, fibrorinforzato, a base di resine acrilsilossaniche, antimuffa-antialga, rispondente ai criteri Leed. Grazie alla sua composizione permette di ottenere, in una mano applicativa, una superficie omogenea, senza irregolarità e imperfezioni risultando pertanto, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, idoneo per la pitturazione e manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto.