Isolmant in Tour: a settembre ripartono i webinar sull’isolamento acustico

Ripartono a settembre i seminari e webinar di Isolmant in Tour Online, il programma di eventi digitali con cui Isolmant promuove e diffonde la cultura dell’isolamento acustico. Gli eventi formativi mirano a migliorare le competenze tecniche dei progettisti e dei professionisti del settore, in partnership con alcuni dei più importanti protagonisti del mondo dell’edilizia.

Ecco il programma:

– 14 settembre: “Pareti pesanti e pareti leggere: progettazione, messa in opera e casi pratici”

– 21 settembre: “L’evoluzione dell’acustica in Edilizia | Focus 1_ sistema pavimento: un approccio integrato”, in partnership eLearningonWeb e con riconoscimento di crediti formativi per periti, ingegneri e geometri

– 23 settembre: “La progettazione sottile”, organizzato in collaborazione con Abitare A+ e con riconoscimento di crediti per periti, ingegneri, geometri e architetti

– 28 settembre: “Il risanamento a placcaggio: progettazione, messa in opera e casi pratici”

– 29 settembre: “Efficienza energetica e isolamento acustico”, convegno online organizzato in collaborazione con ANIT

– 5 ottobre: “Focus sistema pavimento | Soluzioni sottomassetto: progettazione, messa in opera e casi pratici”

– 12 ottobre: “Focus sistema pavimento | Soluzioni sottomassetto: progettazione, messa in opera e casi pratici”

– 14 ottobre: “La progettazione sottile”, organizzato in collaborazione con Abitare A+ e con riconoscimento di crediti per periti, ingegneri, geometri e architetti

– 19 ottobre: “Focus sistema pavimento | Soluzioni sottomassetto: progettazione, messa in opera e casi pratici”

– 21 ottobre: “L’evoluzione dell’acustica in Edilizia | Focus 1_ sistema pavimento: un approccio integrato”, in partnership eLearningonWeb e con riconoscimento di crediti formativi per periti, ingegneri e geometri

– 26 ottobre: “Focus sostenibilità | I protocolli per una progettazione acustica sostenibile”

– 5 novembre: “L’evoluzione dell’acustica in Edilizia | Focus 1_ sistema pavimento: un approccio integrato”, in partnership eLearningonWeb e con riconoscimento di crediti formativi per periti, ingegneri e geometri

– 8 novembre: “Design funzionale: l’acustica come complemento d’arredo”, organizzato in collaborazione con eLearningonWeb e con riconoscimento di crediti formativi per periti, ingegneri e geometri

Per informazioni dettagliate sui programmi, sulle modalità di partecipazione e sugli eventuali crediti formativi rilasciati consultare la sezione Eventi sul sito di Isolmant.