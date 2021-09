Bye-Plast Starplast: un filtro ad hoc per la plastica

Risparmia il tuo oro blu. Questo il motto di Starplast, azienda nata nel 2007 e attiva nel mercato dello stampaggio rotazionale con soluzioni innovative e specifiche per i settori del recupero acque, idraulico, meteorico e biologico.

Segni particolari? La cura del dettaglio e il continuo aggiornamento della qualità e dell’efficienza dei manufatti realizzati, oltre al servizio di assistenza garantito dal proprio personale tecnico-commerciale presente su tutto il territorio.

Pierluigi Dell’Onte, responsabile ufficio tecnico-commerciale di Starplast spiega a YouTrade le caratteristiche di Bye-Plast, dispositivo plug&play destinato agli impianti di recupero delle acque meteoriche, capace di trattenere i solidi galleggianti, evitandone così lo scarico nei fiumi e nei mari.

Domanda. Quando nasce ByePlast?

Risposta. ByePlast è nata lo scorso anno, poco prima dello scoppio della pandemia, in risposta a una delle problematiche più sentite a livello di inquinamento ambienti tale, cioè quello delle enormi quantità di plastica disperse negli ecosistemi. L’ambiente è sempre stato il nostro driver, il fulcro del nostro lavoro quotidiano. La plastica che si accumula nei mari e negli oceani, formando le famose isole di plastica che spesso vengono riportate dai telegiornali, ma anche quella che si vede dispersa sulla terra, ai bordi delle strade e non solo: come esseri umani siamo i principali artefici di questa catastrofe. ByePlast è il frutto della volontà di rispondere al problema con un’azione concreta ed efficace.

D. Di che cosa si tratta?

R. È un dispositivo molto semplice, in realtà, ma è proprio questa sua semplicità a

renderlo geniale: è un prodotto da inserire all’interno di qualsiasi impianto o linea fognaria utilizzati sulle acque di dilavamento, un cestello in acciaio inox che agisce da filtro e permette di bloccare questa tipologia di rifiuti prima che si possa scaricare nei corpi idrici recettori e, infine, nel mare.

D. Come si installa?

R. ByePlast è già compreso nei nostri impianti, nei quali abbiamo deciso di inserirlo in dotazione, ma lo si può installare anche in un sistema già esistente.

D. Come si esegue la manutenzione?

R. È molto semplice: ByePlast poggia su slitte che facilitano il suo corretto posizionamento e la sua rimozione, che può avvenire con una piccola gru. Una volta rimosso, viene immediatamente sostituito da un cestello pulito per permettere lo smaltimento dei rifiuti negli appositi centri di raccolta. Offriamo anche il servizio di manutenzione programmata, tramite agenzie specializzate nel settore, da effettuare ogni due-tre mesi in base alle caratteristiche particolari del luogo dove si trova l’impianto.

D. A chi è rivolto questo prodotto?

R. ByePlast è rivolto sia alle pubbliche amministrazioni, sia a imprese e privati. Per esempio, lo si può inserire all’interno degli impianti situati nei parcheggi oppure negli stabilimenti produttivi, ma anche in quelli condominiali.

D. Come viene distribuito?

R. Attraverso la nostra rete di vendita e i distributori di materiali edili.

D. Che tipo di servizio offrite ai rivenditori come supporto alle vendite di ByePlast?

R. ByePlast può essere venduto al cliente come un normale componente. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione, invece, diamo in comodato d’uso il cestello di ricambio a chi si occupa di provvedere a questo servizio.

D. A un anno dal lancio, quale riscontro ha ricevuto da parte del mercato?

R. La promozione del prodotto vera e propria è appena iniziata ma, nonostante ciò, ogni volta che è stato presentato e proposto ha riscontrato un grande interesse. Abbiamo già ricevuto diversi ordini, sia da diverse aziende municipalizzate, sia da alcuni clienti privati.