Il magazine aziendale di Mapei compie 30 anni

Realtà Mapei, il magazine bimestrale edito da Mapei, festeggia i 30 anni dalla prima uscita. Stampata in oltre 150.000 copie nelle versioni italiana e inglese, rappresenta uno strumento di aggiornamento e approfondimento rivolto a tutti professionisti dell’edilizia. Spedita agli abbonati in tutto il mondo, è disponibile anche in versione digitale sul sito mapei.it.

Vi trovano spazio le novità del mondo Mapei, raccontando un mercato in continua evoluzione tra nuovi prodotti, normative e un’esigenza sempre maggiore di sostenibilità, i cantieri e i progetti in tutto il mondo, la descrizione dei prodotti e del modo migliore di utilizzarli, l’offerta formativa e gli eventi culturali e sportivi con i quali l’azienda porta il proprio contributo.

Pubblicato dal 1991, Realtà Mapei si propone di “aprire la porta sulla realtà aziendale” e informare i lettori sugli avvenimenti del settore. Le pagine del magazine hanno spesso ospitato interventi e interviste a grandi nomi del mondo dell’edilizia e della progettazione come Renzo Piano a Mario Botta e a numerosi esperti del mondo della cultura, dello sport e della politica internazionale.

Adriana Spazzoli, che ne è stata direttrice fino al 2019, anno della sua scomparsa, sottolineava come la rivista fosse stata creata da Mapei per i clienti, “insieme ai quali ha rafforzato una presenza sul mercato fatta di reciproca stima, fiducia e quotidiana collaborazione”.