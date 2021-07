Taizu, la nuova vasca rotonda centro stanza Victoria + Albert

«Volevo creare un bagno iconico che disegnasse un legame tra Oriente e Occidente, riferendosi al passato in un’ottica futura», afferma Steve Leung , uno dei principali architetti, interni e product designer internazionali con sede a Hong Kong, parlando di Taizu, la vasca disegnata per Victoria + Albert e che sarà presentata in anteprima a Cersaie 2021.

Suggestiva vasca rotonda centro stanza, Taizu prende il nome dal grande imperatore fondatore della dinastia Song. Il design del bagno è ispirato alle ceramiche dell’epoca, caratterizzate da proporzioni eleganti e forme sofisticate e semplici.

La forma rotonda e contemporanea presenta lati leggermente inclinati, un bordo smussato e delicati dettagli esterni. Può essere posizionata in ambienti chiusi o per personalizzare spazi outdoor.

Realizzata in Quarrycast, pietra vulcanica finemente fresata e miscelata con resine di alta qualità, è garantita 25 anni (8 anni la garanzia commerciale). Dispone di uno spazio vuoto sotto il bagno, che facilita l’installazione su pavimenti solidi.

La vasca può essere personalizzata in sei finiture di vernice per esterni standard, o in base alla nuova tavolozza di Victoria + Albert di 194 colori RAL in finiture lucide o opache.

Dimensioni: 1500mm (Lunghezza) x 1500mm (Larghezza) x 600mm (Altezza)