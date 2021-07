Speciale Multipoint: intervista a Uni-Edil

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

La maggiore propensione delle persone a spendere sul bene casa ci ha portato a chiudere il 2020 in crescita rispetto all’anno precedente. E anche il 2021 sta procedendo bene.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Abbiamo trasferito il punto vendita di San Polo d’Enza in un locale più ampio, distante circa 1 chilometro dal magazzino precedente.

Come si è chiuso il 2020?

Il 2020 si è concluso molto bene, meglio del 2019, sia in termini di fatturato che di redditività.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Al momento il risultato è esplosivo rispetto all’anno scorso, che ha subìto gli effetti della chiusura forzata di un mese durante il lockdown. Stiamo lavorando in maniera piuttosto intensa.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Per il mercato dell’edilizia si aprono grossi punti interrogativi. Moltissimi materiali scarseggiano e si sta assistendo a spaventose impennate di prezzo, con rialzi anche del 50%, che comporteranno degli squilibri fortissimi. Clienti che intendevano eseguire dei lavori, a fronte dell’aumento dei prezzi, potrebbero anche rinunciarvi, mentre le imprese non riusciranno più a garantire preventivi fatti solo pochi mesi fa. E potrebbero nascere delle problematiche di insolvenze molto importanti.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

In questo momento le sfide principali sono la reperibilità dei materiali e il giusto equilibrio dei prezzi. Bisognerà ridurre la percentuale sulla marginalità ed essere oculati nella gestione del materiale. È una situazione che non si è mai presentata prima, una sfida molto provante a cui non siamo assolutamente abituati.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

Abbiamo una gamma completa di prodotti che spaziano dalle finiture alla carpenteria metallica fino alla produzione di tetti e strutture in legno, settore che non tutti i magazzini edili possono vantare. Abbiamo una buona reputazione e siamo sempre disponibili nei confronti della clientela.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

Serviamo principalmente l’Emilia Romagna. Nel comparto dell’edilizia serviamo un’area che si estende per circa una ventina di chilometri dai magazzini, mentre per il comparto tetti e le finiture arriviamo anche a qualche centinaia di chilometri dai punti vendita.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

In questo momento i pensieri sono talmente concentrati sull’adeguamento prezzi e la mancanza di materiali che non stiamo sviluppando iniziative di questo tipo.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

La materia è talmente complessa e rischiosa per l’utilizzatore finale, che vedo molte difficoltà. Mancheranno i materiali e la manodopera, i tempi sono estremamente ridotti a fronte di una macchinosità spaventosa dal punto di vista burocratico.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Nessuna in particolare. Alcuni progettisti e architetti sono attenti alla tematica della sostenibilità, ma dal punto di vista pratico il pubblico non percepisce il valore di questi aspetti.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

Il nostro cliente principale è l’impresa. Tuttavia il privato ha un’importanza notevole per quanto riguarda lo showroom, dove rappresenta circa il 50% della clientela.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Offriamo un puntuale servizio di consulenza e personale formato e puntuale. Per quanto riguarda il tetto offriamo un servizio di progettazione con disegni in 3D e servizi di misurazione in cantiere. In più siamo in grado di completare la proposta con servizi classici, come consegna in cantiere e trasporto gru.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo?

La concorrenza era più pressante qualche anno fa, ora la situazione si è assestata. Parecchi clienti riconoscono la scarsissima qualità dei prodotti e di conseguenza qualcuno sceglie volutamente di non servirsi dalla Gdo. Resta il fatto che ha portato via fette di mercato importanti, anche ad altri settori.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

L’e-commerce è un concorrente per certi settori, come le finiture, appetibili per il privato, ma per le imprese serve veramente a poco. L’impresa è abituata ad avere un servizio e tempi di consegna immediati, soprattutto per i materiali di uso quotidiano in cantiere.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Non siamo nati digitali e non stiamo rispondendo più di tanto a queste nuove esigenze. Abbiamo fatto qualche vendita sporadica online, ma senza investirci troppo.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

No, al momento nulla.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Abbiamo fatto quest’anno iniziative, ma interne al punto vendita.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Sì, ma solo con il personale interno, anche attraverso il gruppo d’acquisto di cui facciamo parte. Tuttavia, il problema dei webinar è che spesso vengono svolti in orario di lavoro, ed è difficile staccarsi per partecipare. In pieno inverno, quando l’attività è più tranquilla, magari si riesce, ma quando si riparte in maniera più pressante, si fa davvero fatica.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: UNI-EDIL SRL

• Sito internet: www.uni-edil.it

• Email: info@uni-edil.it

• Sede legale: Via Cascinapiano 8 – 43013 Langhirano (Parma)

• Numero punti vendita materiali edili: 4

• Numero showroom: 1

• Anno di fondazione: 2005

• Presidente: Brunetto Fanti

• Responsabile ufficio acquisti: Brunetto Fanti

• Fatturato 2020: 6 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Mondoedile

• Categorie di prodotti trattate: edilizia

• Marchi: Mapei, Kerakoll, Cementirossi, Index, Cirino Pomicino, Fit, Gruppo Florim, Atlas Concorde, Calsalgrande Padana, Fornace Calci Grigolin, Knauf, Gyproc