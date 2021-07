Speciale Multipoint: intervista a Tophaus

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Tranne le cinque settimane di lockdown nella primavera 2020, abbiamo sempre potuto lavorare. Quindi siamo abbastanza soddisfatti.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Abbiamo rilevato la rivendita Ebli Edilizia con tre punti vendita a Trento, Pergine Valsugana e Castel Ivano. Ebli lavora ancora con il suo marchio, ma è controllata al 100% da TopHaus. In questo modo abbiamo esteso la nostra presenza nella città di Trento e nella Valsugana.

Come si è chiuso il 2020?

Siamo abbastanza soddisfatti, anche se le cinque settimane di chiusura non si sono potute recuperare.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Per il momento siamo molto soddisfatti dell’andamento e cerchiamo di continuare il nostro percorso. Tuttavia permane la problematica dell’aumento dei prezzi e la scarsa disponibilità di alcuni materiali. Non si sa come evolverà questa situazione.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Con la situazione attuale persino il prossimo futuro resta imprevedibile, quindi è difficile fare programmi. Nonostante tutto siamomolto ottimisti.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

La sfida principale consiste nella fidelizzazione del cliente. Diventa sempre più importante avere maggiore materiale disponibile a magazzino, poiché i tempi in cantiere si accorciano sempre di più. I temi su cui ci concentriamo sono la logistica del magazzino e del trasporto.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

Rivolgiamo grande attenzione al nostro reparto di consulenza per i clienti, progettisti e committenti, come alla nostra academy per i clienti. Anche se in questo periodo il programma di formazione è stato adattato alle esigenze del covid.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

Il nostro focus principale resta la regione del Trentino-Alto Adige.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Per il momento non abbiamo intenzione di aprirci a questa possibilità.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

Per rispondere a queste esigenze, forniamo informazioni tramite la nostra consulenza e la nostra academy. Inoltre, abbiamo un vasto assortimento dei materiali edili con certificazione Cam.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Offriamo già da tanti anni supporto e consulenza con il nostro reparto di esperti in bioedilizia. Inoltre abbiamo esteso la nostra gamma di materiali edili con prodotti naturali ed ecosostenibili.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

Il nostro cliente più importante resta l’impresa edile, seguita da carpentieri del legno, pittori e cartongessisti, e altri artigiani edili.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Abbiamo un ufficio tecnico in grado di offrire una consulenza completa a 360 gradi, sia per il cliente privato, che per l’architetto o il professionista edile.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

Nella nostra regione attualmente non è presente la Gdo.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

Per il momento l’e-commerce è ancora poco presente nel settore, tranne per la minuteria.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Visto che vendiamo soprattutto prodotti per l’impresa, e non prodotti per le finiture, questo problema per noi non è di attualità.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Lavoriamo continuamente per ottimizzare e velocizzare la nostra logistica.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Per le nostre strategie marketing abbiamo impostato obiettivi a medio termine, che continuiamo a perseguire nonostante gli sviluppi esterni.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

In generale TopHaus presta molta attenzione alla formazione dei propri collaboratori. Molti hanno sfruttato il periodo del lockdown per partecipare a iniziative di formazione online.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: TopHaus Spa

• Sito internet: www.tophaus.com

• Email: info@tophaus.com

• Sede legale: Via Julius Durst 100 – 39042 Bressanone (Bolzano)

• Numero punti vendita materiali edili: 5 (TopHaus) + 3 (Ebli)

• Numero showroom: 0

• Anno di fondazione: 1961

• Amministratori delegati: Alexander Gschnell, Thomas Kerschbaumer

• Responsabile ufficio acquisti: Thomas Kerschbaumer

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Deus, Eurobaustoff

• Categorie di prodotti trattate: costruzione massiccia, costruzioni in legno, tetti, costruzione a secco, colori, intonaci, massetti, isolamento termico e acustico, impermeabilizzazione, tetto verde, canalizzazione e arredo esterno

• Marchi: i marchi nazionali e internazionali più noti