Speciale Cartongesso: un’ampia gamma di profili brevettati con Edilferro

Con oltre 35 anni di attività dedicata alla produzione di profilati per edilizia, la Edilferro Travest di Avio, in provincia di Trento, è in grado di proporre un’ampia gamma di profili in ferro, acciaio e alluminio per ogni esigenza di applicazione, dall’intonaco, al cappotto al cartongesso.

Proprio per quest’ultimo settore l’azienda offre un’ampia scelta di profilati in acciaio zincato e alluminio per pareti in cartongesso, paraspigoli a 90 gradi utilizzabili per il rinforzo di angoli, paraspigoli a gradi variabili, paraspigoli ad arco e profili di delimitazione e scuretto.

L’amministratore delegato Franco Modena racconta a YouTrade le ultime novità dell’azienda trentina.

Domanda. Per i sistemi in cartongesso avete presentato delle novità?

Risposta. Di recente abbiamo brevettato un profilo perimetrale in lamiera zincata per l’alloggiamento di impianti a Led, facile da impiegare sul cartongesso a doppia lastra. Può essere applicato a soffitto, a parete o a battiscopa per realizzare illuminazioni creative.

D. Quali sono le altre soluzioni che l’azienda propone per i sistemi in cartongesso?

R. Edilferro Travest produce tutte le tipologie di profili di finitura per il cartongesso, fondamentali per la finitura del sistema a secco. Sono tutti profili con zincature particolari e con anche preverniciati, e comprendono profili d’angolo a gradi variabili, ad arco, di delimitazione o di scuretto, giunti di dilatazione, profili guida a U e a L flessibili.

D. Quali sono i plus dei vostri prodotti?

R. L’ampiezza della gamma con tutti i profilati possibili presenti nel mercato europeo. Abbiamo circa 130 prodotti a catalogo. Tra questi alcuni sono anche brevettati, come il giunto di dilatazione per cartongesso, che siamo stati i primi a ideare, e il paraspigolo pieghevole ad arco. Oltre a il già citato profilo perimetrale porta Led.

D. Oltre i profili per il cartongesso, quali altre soluzione propone l’azienda?

R. Profili per intonaco e per il sistema a cappotto. Produciamo tutto quanto occorre per la posa.

D. Quali sono i prodotti che attualmente sono più richiesti?

R. In questo momento hanno avuto una impennata i profili per il cappotto, anche per un discorso legato al superbonus 110%. Ma anche quelli per il cartongesso stanno riscontrando una buona richiesta.

D. In questo momento l’aumento della richiesta da parte del mercato si scontra con la carenza dei materiali e il rincaro dei prezzi: come state vivendo questa situazione?

R. Come tutti i produttori che usano acciaio e alluminio, anche noi stiamo soffrendo questa situazione. I prezzi sono raddoppiati, in certi casi anche del 100% rispetto all’inizio dell’anno, a cui si sommano enormi ritardi sui tempi di consegna delle acciaierie. Nonostante il mercato sia molto reattivo, in questo momento il lavoro è bloccato anche a causa degli incrementi sui prezzi delle materie prime, mai visti in 40 anni di lavoro.

D. Che cosa state facendo per gestire questa situazione?

R. Abbiamo approntato programmi a medio-lungo termine, sempre che le acciaierie riescano a rispettarli. Non è tanto più un problema di prezzi, ma proprio riuscire ad avere la materia prima per soddisfare gli ordinativi. Le consegne si sono allungate intorno ai due mesi sulle grosse commesse. In ogni caso, per l’Italia stiamo reggendo abbastanza bene, riuscendo a rispondere nell’arco di 15 giorni.

D. Com’è andato il 2020 e che cosa vi aspettate dal 2021?

R. Nel 2020 abbiamo avuto un calo di fatturato di circa il 10% a causa del lockdown, mentre il 2021 è in crescita di almeno due cifre, anche se è troppo presto per parlare di margini. Anche noi stiamo apportando aumenti di prezzo per recuperare in parte l’andamento del costo delle materie prime. Ci si aspettava una stabilizzazione dei prezzi verso giugno, che non si sta verificando, quindi la situazione è molto incerta. Comunque, pensiamo di raggiungere un 20-30% in più sul fatturato, non tanto per un aumento dei volumi di produzione, quanto per gli inevitabili aumenti di prezzo.