San Marco Rigenera, il nuovo smalto per piastrelle e ceramiche

San Marco presenta il nuovo smalto all’acqua bicomponente Rigenera, ideale in ogni ambiente interno, specialmente in cucina e in bagno dove piastrelle e rivestimenti sono difficili da rimuovere.

Per risparmiare tempo e manodopera, nonché gli oneri di smaltimento dei rifiuti edili, San Marco ha messo a punto un nuovo smalto all’acqua bicomponente, che dona un nuovo stile e colore a piastrelle, lavandini, superfici metalliche, laminati e complementi d’arredo in legno.

Formulato con una resina epossidica in soluzione acquosa, che garantisce elevata resistenza chimica ai normali detergenti domestici, e un agente indurente, sempre in soluzione acquosa, Rigenera è declinabile nell’ampia e completa gamma del Sistema Tintometrico e disponibile in due finiture:

– Semi-Gloss, rende i colori più vividi e aumenta la luminosità degli ambienti

– Satin, maschera le imperfezioni del supporto conferendo un aspetto vellutato.

Ideale per essere utilizzato anche su vecchie e usurate pavimentazioni, questo smalto all’acqua rende le superfici uniformi ed estremamente resistenti ai graffi e al calpestio, senza una preparazione specifica del fondo.

Il prodotto è certificato in classe A+ e conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.