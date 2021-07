RoverBlok Scuro, il monoblocco per ristrutturazioni al 110% del foro finestra

RoverBlok Scuro è il nuovo monoblocco di Roverplastik, una soluzione ideale per interventi di ristrutturazione del foro-finestra senza opere murarie invasive, in grado di contribuire a raggiungere i requisiti per il Superbonus 110%.

Il monoblocco è composto da spalle laterali in poliuretano espanso, materiale leggero e isolante, rivestite con la speciale pellicola prefinita in Velo Skin mineralizzato, esclusiva di Roverplastik. Essa ricopre a vista l’elemento isolante, ed è appositamente studiata per tutte le finiture di facciata: può essere pitturata, rasata o intonacata a seconda delle esigenze.

RoverBlok Scuro si distingue per la sua particolare installazione, semplice e rapida: va posato davanti al serramento, permettendo di intervenire unicamente sul lato esterno del foro finestra. Questo consente di completare la posa del cappotto fino alla fase di rasatura, garantendo l’abitabilità dell’appartamento per tutta la durata dei lavori.

Grazie a questa soluzione è possibile riqualificare l’intero foro finestra risolvendo il ponte termico su tutti e quattro i lati: è sufficiente rimuovere la cornice di marmo sui tre lati, applicare RoverBlok Scuro, completare con la posa del termobancale sul quarto lato e, infine, procedere con la sostituzione del vecchio serramento. In questo modo, non si crea disagio agli inquilini, che non sono tenuti a lasciare l’appartamento e a trasferirsi per alcuni giorni.

Grazie alle sue caratteristiche costruttive e di posa, RoverBlok Scuro massimizza l’efficacia e le prestazioni di isolamento termico anche dei serramenti più nuovi e performanti. Questo aspetto è fondamentale per poter accedere al Superbonus 110% che, tra i requisiti previsti annovera l’obbligo del doppio salto di classe energetica dell’edificio. Le prestazioni raggiunte da RoverBlok durante le prove ambientali (aria, acqua e sicurezza) soddisfano tutti i livelli previsti, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dal contesto geografico ambientale dell’edificio.

Inoltre RoverBlok Scuro è realizzato con isolanti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), altro requisito previsto per l’accesso al Superbonus 110%.

Il nuovo RoverBlok Scuro va ad aggiungersi alle soluzioni che Roverplastik propone per ristrutturazioni senza opere murarie invasive e ad alta efficienza energetica del foro finestra: il Sistema Renova per la coibentazione termica e acustica del vecchio cassonetto in legno; il Sistema Restructura e il Sistema Isolabox per la sostituzione del vecchio cassonetto con sistemi personalizzabili e altamente performanti; il davanzale coibentato per la riqualificazione del vecchio marmo che permette, in poche mosse, di eliminare il ponte termico esistente attraverso un prodotto efficace e dalle svariate finiture estetiche.