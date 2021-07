Nuovo sito Nobili.it: sul web l’eccellenza della rubinetteria Made in Italy

Nobili va online con il nuovo sito www.nobili.it, progettato dall’art director Marco Venzano. Il nuovo website utilizza immagini emozionali per raccontare le linee di rubinetteria e miscelatori in catalogo ma soprattutto l’eccellenza tecnologica che caratterizza l’innovazione dell’azienda.

«Non un sito vetrina o un catalogo online come ce ne sono molti, specie nel settore, quanto un vero e proprio tool nelle mani dei nostri pubblici: dai rivenditori ai progettisti fino ai consumatori finali», sottolinea il direttore marketing Giorgio Nobili.

Il nuovo sito diventa così lo storytelling di un’eccellenza industriale italiana che sta affrontando una robusta fase di crescita proprio grazie alla capacità di sviluppare prodotti ad altissimo tasso tecnologico, capaci di soddisfare standard qualitativi di mercati molto diversi tra loro. Rubinetterie e complementi sono infatti venduti in 3,5 milioni di pezzi (dati 2020) in ogni parte del mondo.

«Il risultato è un mega-contenitore evoluto con decine di mini-siti dedicati alle collezioni più importanti, strutturati in modo da accompagnare il visitatore nel progetto e non nel semplice download di pdf», spiega Marco Venzano. «Il sito inoltre permette un vero viaggio all’interno dello stabilimento di Suno, con focus su tutti i reparti produttivi attraverso immagini, video, numeri chiave e link di approfondimento».

La navigazione inizia in modo semplice da un menu che guida gli utenti nella prima selezione tra Prodotti e Azienda con due aree di approfondimento: Avanguardia, dedicata ai processi di produzione e la ricerca tecnologica espressa dalle cartucce di miscelazione, e Technology Center, che consente di viaggiare virtualmente all’interno dello stabilimento di Suno e dei vari reparti.

Il primo viaggio all’interno della gamma Prodotti individua un sotto-menu (Bagno, Accessori, Doccia e Cucina) e si apre direttamente sulle immagini di miscelatori per l’ambiente bagno. Di qui è dunque facile spostarsi nella sezione dei miscelatori da cucina o cercare gli accessori.

Le immagini rappresentano il punto di accesso verso 47 i mini-siti dedicati ai prodotti (25 bagno, 5 accessori, 6 doccia, 11 cucina). Ognuno si apre con cover tematica e titolo suggestivo, still life, render, video, schede tecniche e approfondimenti sule tecnologie produttive, download catalogo. Fondamentale il percorso che illustra a progettisti, installatori e utenti le peculiarità di ogni prodotto/progetto prima del download di materiali.

L’imponente lavoro di programmazione ha consentito di mettere online in modo capillare ogni scheda con selezione della finitura e visualizzazione di tutti i modelli della collezione suddivisi per tipologia. Peraltro ogni singolo modello dispone di ulteriore link per approfondimento (overlay).

Fondamentale la possibilità di cercare e trovare qualsiasi articolo in pochi secondi tra gli oltre 3.000 presenti in gamma. La voce trova un modello permette infatti di eseguire una ricerca per filtri o per codice, restituendo per ogni prodotto immagini, descrizioni e il download di istruzioni di montaggio, schede tecniche e ricambi.

Sono naturalmente presenti Aree riservate dedicate a target specifici, newsroom e supporto clienti e perfino consigli utili su pulizia e manutenzione della rubinetteria.

Il sito è disponibile in sei lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e russo e presto anche in fiammingo.