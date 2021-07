Il format Centroedile Creatu per il fai da te festeggia un anno e apre in tutte le filiali del gruppo

Un portachiavi, che è anche un utile metro pieghevole sarà offerto in regalo, fino ad esaurimento scorte, ai clienti di Creatu di via Arquà (Milano) durante tutto il mese di luglio 2021 per festeggiare un anno dall’apertura del primo punto vendita dedicato al fai da te del Gruppo Centroedile.

«Siamo molto soddisfatti. Il 2020 è stato un anno particolare e le difficoltà non sono mancate, soprattutto a causa della chiusura obbligatoria dei nostri punti vendita, ma gli investimenti fatti per rafforzare il servizio al cliente ci hanno dato sicuramente quella spinta in più», dichiara Cristina Rotunno, responsabile commerciale del Gruppo Centroedile.

«Confrontando il dato del 2019 con questi primi mesi del 2021, possiamo dire che grazie al progetto Creatu siamo riusciti a valorizzare la nostra offerta dedicata al fai da te e alla ferramenta, registrando una crescita di circa il 10%. Abbiamo scelto di essere presenti in zone centrali e abitate proprio con l’obiettivo di dare servizio sia alle imprese che alle famiglie: da sempre la differenza la facciamo con il nostro personale qualificato che accompagna i clienti nella scelta delle soluzioni e, se necessario, effettua sopralluoghi gratuiti in prossimità dei nostri punti vendita per constatare le problematiche e proporre preventivi ad hoc».

Il punto vendita pilota di Arquà è caratterizzato da un assortimento particolarmente ricco di referenze dedicate al bricolage accuratamente suddivise in aree tematiche, oltre a una selezione di oggetti di uso quotidiano scelti tra gli articoli per la casa più richiesti (dalle mollette per il bucato al carrellino per la spesa) allo scopo di fornire un servizio di prossimità e vicinato particolarmente funzionale ad una zona residenziale come quella in cui il nuovo negozio si inseriva.

Forti di questo bilancio positivo, il gruppo Centroedile investe ora nell’estensione del format Creatu a tutte le filiali a cominciare da quelle di Bovisa (Viale Jenner), Lambrate (Via Crespi) e Monza (Via Curtatone), rafforzando ulteriormente l’offerta di servizi utili per le comunità di quartiere con l’estensione di assortimento a una selezionata linea di accessori per cani 100% ecosostenibile e la creazione all’interno dei negozi di utilissimi centri raccolta per la riparazione di piccoli elettrodomestici di uso quotidiano.