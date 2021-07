Fila, dall’impegno green alle soluzioni per la cura e manutenzione delle facciate

Da anni Fila segue una precisa strategia aziendale per migliorare il proprio impatto sull’ambiente: Fila Green Action, che insieme ai continui e costanti investimenti di ricerca e sviluppo ha permesso di aumentare la percentuale di prodotti detergenti a base acqua fino al 90% sul totale dell’offerta, mantenendo sempre il massimo delle prestazioni.

Inoltre, il 100% dei consumi energetici è coperto da autoproduzione e da energie da fonti rinnovabili. Grande attenzione, inoltre, è posta al tema della riduzione degli imballi, anche grazie alla scelta di commercializzare prodotti concentrati, per limitare il consumo degli imballi stessi e l’uso di materie prime non tossiche per la persona e il pianeta.

Grazie a queste premesse, Fila ha recentemente aderito a Climate Pledge, iniziativa promossa da Amazon e Global Optimist, che impegna i firmatari a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, dieci anni prima della scadenza fissata dagli accordi di Parigi.

Soluzioni Fila Solutions per le facciate

Fila, specializzata nello sviluppo di soluzioni specifiche per il trattamento e la cura di tutte le superfici, ha pensato anche a una soluzione per quelle facciate della casa rivolte verso l’esterno. Fila Solutions è un’intera gamma di prodotti dedicati alla prevenzione, cura e manutenzione delle facciate. E che, naturalmente si inseriscono perfettamente nel bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020, che consente una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute.

Capita spesso, infatti, di passare di fronte a case e palazzi e notare pareti con pitture che cominciano a staccarsi, tinte che sbiadiscono velocemente, presenza di macchie o formazione di annerimenti e muffe.

Ma non solo: un annoso problema delle pareti esterne dei nostri edifici quello delle scritte e dei graffiti. Per questi casi, l’innovation center dell’azienda, polo che unisce la ricerca e sviluppo all’area tecnica e di formazione, ha messo a punto delle soluzioni non solo per diminuire l’attecchimento delle vernici, ma anche per dissuadere i graffitari.

L’impiego di un prodotto detergente e sverniciante appositamente formulato come Nopaint Star, seguito dalla protezione antigraffiti a effetto dissuasione di MP90 Eco Xtreme, consente un rispristino semplificato oltre che più rapido della superficie.

Ideale per gres porcellanato levigato, marmo e granito, pietra e agglomerati. L’applicazione di questo trattamento ha una triplice funzione: antigraffito, idrorepellente e antimacchia perché inibisce anche il deposito di altre sostanze inquinanti, senza alterare né la traspirabilità né la finitura della superficie.

Della gamma Fila Solutions fanno parte anche il pulitore Algae Net, per pulire e sanificare le superfici annerite dalla presenza, per esempio di muffe e licheni, e l’idrorepellente antivegetativo HydrorepEco. L’uso combinato dei due in sequenza permette di ottenere superfici pulite a lungo.

HydrorepEco impartisce una protezione traspirante e duratura senza alterare l’estetica dei materiali. Per proteggere e riparare le terrazze Salvaterrazza è la migliore soluzione che consolida senza creare film e lascia traspirare il materiale. Per evitare la risalita di inquinanti da massetti o soglie è possibile applicare, prima della posa degli stessi, il trattamento pre-posa PW10 sul retro e sui lati di materiali assorbenti.