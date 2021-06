Speciale Multipoint: intervista a Raminelli

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Ovviamente sì. All’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo scelto volontariamente di chiudere i nostri punti vendita per tutelare la salute dei nostri collaboratori e clienti, considerando la situazione di forte incertezza e le scarse informazioni disponibili in merito al virus. Successivamente abbiamo svolto la nostra attività a porte chiuse, fornendo il servizio di consegna a domicilio per tutte le tipologie merceologiche trattate, e nel frattempo abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie per poter poi riaprire i punti vendita, minimizzando i rischi di contagio. In seguito abbiamo quindi riaperto al pubblico, seguendo le disposizioni in materia di sicurezza tuttora in vigore.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Nel 2020 non ci sono state particolari iniziative. In materia di comunicazione con i nostri clienti abbiamo cercato di agevolare ancora di più il contatto diretto, sfruttando i principali strumenti tecnologici a disposizione.

Come si è chiuso il 2020?

Grazie al costante impegno di tutto il nostro team, alla fine del 2020 siamo riusciti a recuperare gran parte del fatturato perso durante il periodo di chiusura iniziale, in corrispondenza del primo lockdown.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Il 2021 è iniziato bene, dal nostro punto di vista ci sono tutti i presupposti per un anno positivo di crescita.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Possiamo già notare un’importante crescita delle nuove costruzioni e, considerando che il superbonus 110% è solo all’inizio, prevediamo un trend positivo per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro. Sicuramente ci sarà la difficoltà di trovare maestranze per eseguire i lavori.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

Il coordinamento dei processi logistici all’interno dei diversi punti vendita e la comunicazione tra il personale interno non sono sempre facili da gestire. Grazie a un apposito gestionale studiato sulle nostre esigenze e a periodici meeting aziendali stiamo gradualmente semplificando e velocizzando tali aspetti.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

I nostri principali punti di forza sono la capillarità sul territorio pordenonese, la gestione familiare, la rapidità nel servizio offerto, l’esperienza sul campo e la continua formazione dei nostri collaboratori.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

I nostri punti vendita sono situati ad Azzano Decimo, Zoppola, Aviano, Casarsa della Delizia e Maniago, pertanto la nostra clientela si concentra principalmente nella provincia di Pordenone. Tuttavia abbiamo anche clienti provenienti dal resto del Friuli-Venezia Giulia e da parte del Veneto.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Facciamo parte di un gruppo d’acquisto importante, il Game, e le sinergie ci sono. Non è da escludere che in futuro ci possano essere delle fusioni all’interno del gruppo.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

Per noi l’aspetto più importante per poter rispondere alle richieste dei clienti è senz’altro la disponibilità di materiali adeguati ai requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Al momento non abbiamo attuato particolari iniziative, tuttavia siamo in grado di fornire i materiali e le informazioni necessarie alla costruzione di edifici sostenibili.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La nostra clientela include principalmente imprese e artigiani nell’ambito delle costruzioni e dell’edilizia, ma anche clienti finali privati.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Prima della vendita offriamo sopralluoghi e preventivi gratuiti per studiare una soluzione specifica adatta al singolo cliente, interpellando anche figure tecniche specializzate. Per quanto riguarda il post vendita, ci rendiamo sempre disponibili per qualsiasi necessità.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

Al momento non la sentiamo particolarmente, in quanto la qualità dei prodotti e del servizio offerto ci permette di segmentare il mercato e rivolgerci a un pubblico differente.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

Considerando l’emergenza sanitaria e le relative restrizioni della mobilità, l’e-commerce ha avuto sicuramente un incremento. Nel nostro settore tuttavia non riteniamo ancora maturi i tempi per poterlo considerare un concorrente.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Al momento continuiamo a concentrarci sui nostri negozi fisici, considerando i canali digitali come un prezioso alleato.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Stiamo effettuando importanti investimenti nel rinnovo del nostro parco mezzi, acquistando veicoli con un minor impatto ambientale e una maggior efficienza, studiati per la nostra tipologia di attività.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Stiamo rinnovando il nostro sito web per renderlo più facilmente fruibile dagli utenti. Durante l’iniziale periodo di chiusura dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria abbiamo inoltre utilizzando i social network per comunicare con i nostri clienti.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione?

Sì, le attività di formazione interne si sono svolte anche online tramite webinar e lezioni in videoconferenza.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: RAMINELLI SRL

• Sito internet: www.raminelli.it

• Email: info@raminelli.it

• Sede legale: Via Giardini, 32 – 33080 Zoppola (Pordenone)

• Numero punti vendita materiali edili: 5

• Numero showroom: 2

• Anno di fondazione: 1959

• Titolari: Roberto, Mauro ed Erika Raminelli

• Responsabile ufficio acquisti: Roberto Raminelli

• Fatturato 2020: 11,6 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Game

• Categorie di prodotti trattate: materiali da costruzione, sistemi a secco, idraulica, ferramenta, pitture, abbigliamento, attrezzature da lavoro, finiture e arredobagno. Produzione di solai e di ferro lavorato, assemblato e posato e materiale inerente. Noleggio attrezzature

• Marchi: Mapei, Fassa Bortolo, Kerakoll, Stiferite, Torggler, Bosch, Riwega e molti altri