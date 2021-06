Speciale Multipoint: intervista a Epiù

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Come per molte altre attività, l’imprevedibilità del coronavirus e la sua veloce diffusione hanno bloccato il nostro lavoro, rallentandone il percorso. Per preservare la salute dei nostri dipendenti abbiamo deciso di restare chiusi per un periodo di quasi due mesi, optando per l’opzione smart-working. Tuttavia, quando necessario, i nostri collaboratori hanno continuato a svolgere le attività per i nostri clienti, in possesso del codice Ateco. Nonostante ciò, il fatturato ha subito una contrazione importante.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Abbiamo avviato l’implementazione del nostro store di Cittadella, come colorificio, e abbiamo avviato un progetto riguardo la ristrutturazione di un punto vendita, specializzato nel commercio di ceramiche e arredo bagno.

Come si è chiuso il 2020?

Il 2020 ha segnato una sensibile diminuzione dal punto di vista del fatturato, ma siamo fiduciosi di poter ripartire al meglio in questo 2021.

Come sta andando invece il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

In questi primi mesi del 2021 stiamo recuperando ciò che è mancato durante il 2020. L’apertura del nostro nuovo store ceramiche, l’acquisizione di nuovo materiale e qualche modifica dal punto di vista organizzativo dell’azienda, offrono una buona prospettiva per quest’anno. Inoltre, con l’incentivo del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali ci aspettiamo un impatto non lieve sul nostro fatturato.

In generale, quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Il settore edile in questo periodo sembra avere una buona prospettiva. Infatti, grazie al superbonus 110% siamo speranzosi di una ripresa quasi immediata del settore. Tuttavia, fare previsioni affrettate non è quasi mai la scelta migliore. In fondo, un paio di anni fa, chi avrebbe mai immaginato l’arrivo di una pandemia globale? Possiamo affermare che da questo momento storico particolare abbiamo imparato che non è sempre possibile prevedere che cosa può accadere e che magari è più opportuno concentrarsi su obiettivi a medio termine.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

Gestire un’attività divisa in più store presenta sempre sfide, a partire dalle difficoltà di una corretta gestione delle scorte, fino al coordinamento del lavoro dei dipendenti, attività non semplice avendo un multipoint. Un’altra sfida è sicuramente la costante creazione di stimoli per la crescita professionale e personale dei nostri collaboratori.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

I principali punti di forza di E+ sono senz’altro la professionalità, l’innovazione e sicuramente la competenza del personale. Professionalità perché da sempre offriamo ai nostri clienti un servizio svolto con la massima cura e nel rispetto delle normative. Innovazione perché E+ è attenta alle novità del settore e dei suoi prodotti. Competenza perché in tutti i nostri punti vendita il cliente è accolto da esperti del settore, in continua formazione, con conoscenze tecniche per ogni tipo di materiale e utensile.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

I nostri store E+ sono distribuiti nelle province di Padova, Vicenza, Venezia e Treviso. Attualmente ci stiamo concentrando nell’ottimizzazione dei nostri negozi già presenti.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Al momento, non è tra le priorità. La nostra finalità è incrementare la conoscenza del brand E+ sul mercato dove operiamo.

Bonus fiscali e superbonus 110%sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

In merito al superbonus 110%, E+ si è attrezzata per sostenere i clienti che vogliono usufruire di questa opportunità, per ottenere agevolazioni fiscali su interventi di efficientamento energetico degli edifici. Il superbonus è un’ottima occasione per chi necessita di effettuare lavori agli immobili: noi di E+ ci preoccupiamo di mettere in contatto il cliente con i general contractor, che si occuperanno dell’acquisizione del credito fiscale.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Siamo sempre stati molto attenti al fattore sostenibilità, tant’è che ci occupiamo noi stessi del recupero e dello smaltimento delle macerie di demolizione e dei rifiuti da cantiere, tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La nostra clientela è ben diversificata, a partire dalle imprese edili e artigiane ai singoli privati: si divide per il 97% in imprese, artigiani ed enti, mentre per il 3% in privati.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

I servizi di E+ comprendono la consulenza ai clienti, sia in fase di acquisto per garantire il giusto prodotto al cliente, sia in fase post vendita, nel caso in cui il cliente avesse bisogno di ulteriori conoscenze tecniche sul prodotto acquistato.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

Sentiamo sicuramente la pressione, poiché si tratta di multipoint muniti di una vasta gamma di prodotti. Nonostante ciò, il nostro punto di forza è il servizio di consulenza che offriamo ai nostri clienti. Il ruolo dei nostri esperti, infatti, è quello di vendere non il prodotto, ma la giusta soluzione per il cliente. Vogliamo che i nostri clienti siano soddisfatti di ciò che acquistano.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

Avendo un’ampia gamma di prodotti, il fattore e-commerce è attualmente in fase di elaborazione. Quindi lo riteniamo sicuramente un elemento che potrà portarci un certo beneficio.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Nonostante il mercato online si stia diffondendo, riteniamo che la collaborazione tra negozio fisico e digitale rimanga la scelta migliore per il nostro business.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Dal punto di vista logistico, stiamo aggiornando il parco automezzi, anche con servizio gru, per poter garantire il servizio di consegna e scarico merci. Inoltre, tutti i nuovi acquisti sono idonei al circolo nelle zone a traffico limitato.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

L’attività di marketing è stata aggiunta di recente nella nostra azienda ed è attualmente in fase di implementazione. Tuttavia, offriamo il servizio di newsletter: iscrivendosi al sito web di E+, www. epiu.biz, si ricevono tutte le novità dell’azienda, dei prodotti, servizi ed eventi, in aggiunta alle promozioni in corso.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Con l’arrivo del coronavirus, i corsi di formazione interna e di aggiornamento si sono spostati quasi completamente sul digitale, così come gli incontri informativi con la presentazione dei nuovi arrivi. Anche se in forma digitale, continuiamo a fare il possibile per assicurare ai dipendenti la possibilità di partecipare ai nostri corsi.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: EPIÙ SRL

• Sito internet: www.epiu.biz

• Email: info@epiu.biz

• Sede legale: Via Malcanton, 21 -35010 Trebaseleghe (PD)

• Numero punti vendita materiali edili: 15

• Numero showroom: 1

• Anno di fondazione: 2008

• Titolari: Giovanni Scalco, Claudio Fantinato

• Responsabile ufficio acquisti: Francesco Garbo

• Fatturato 2020: 30 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: nessuno

• Categorie di prodotti trattate: premiscelati e cappotti, colore, isolanti, cartongesso, laterizi/coperture, ferramenta

• Marchi: Rofix, Keracoll, Mapei, Grascalce, Fassa, Boero, Fi.Ve, Styrodur, Polyglass, Stiferite, Elle Esse, Knauf, Gyproc, Terreal-San Marco, ICP, Zanrosso, Laterpoint, Wienerberger, Bosch