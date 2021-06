Speciale Multipoint: intervista a Edilklima Group

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Certamente, questa pandemia ha avuto un grosso impatto sulla nostra attività: la chiusura forzata dei punti vendita della scorsa primavera non è stata semplice da affrontare, soprattutto all’inizio. La pandemia ci sta privando di molte cose, ma non della forza di reagire. Abbiamo deciso di affrontare la situazione come una grande sfida e riuscire a coglierne le opportunità. Abbiamo attivato nuovi servizi, come quello della consegna a domicilio, abbiamo rafforzato la nostra presenza sui social e instaurato un nuovo rapporto con i nostri clienti. «Distanti ma vicini» non è stato solo uno slogan, ma un principio che abbiamo fatto nostro e messo in pratica. Abbiamo fatto di necessità virtù.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Il 2020 è stato un anno particolare, in cui abbiamo dovuto cambiare i nostri programmi per adattarli a ciò che succedeva intorno a noi. Siamo comunque riusciti a portare avanti progetti importanti, primo fra tutti l’apertura del nuovo punto vendita di Lonigo (Vicenza): un punto strategico per quanto riguarda il nostro posizionamento sul territorio e sul mercato della zona.

Come si è chiuso il 2020?

Il 2020, nonostante le previsioni incerte e la preoccupazione costante per la situazione in essere, si è concluso in modo soddisfacente. Siamo riusciti a mantenere il fatturato dell’anno precedente, che era il nostro obiettivo per un anno così incerto.

Come sta andando invece il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Il 2021 è iniziato molto bene, siamo in crescita e questo è un segnale positivo. La sensazione di fiducia nel settore, data anche dagli incentivi in campo edile, rende il mercato fervido e in movimento. La pandemia è però ancora in corso e inizia a far sentire le sue conseguenze dal lato dell’approvvigionamento dei materiali in termini di tempi e costi. Staremo a vedere nei prossimi mesi l’incidenza di questi fattori.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

A nostro avviso le prospettive per l’edilizia sono buone: le previsioni sono positive e il trend è in crescita. Questa pandemia, di cui avremmo fatto volentieri a meno, ha comunque evidenziato la centralità della casa nelle nostre vite: uno spazio da curare e da vivere, un luogo che è ancora il grande sogno di tutti. Noi mettiamo la casa al centro in ogni suo aspetto, facendo leva sui nostri punti di forza che sono sicuramente il servizio e la competenza tecnica. Siamo convinti che lavorando bene si possa fare la differenza.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

La nostra sfida quotidiana è quella di presidiare il territorio e offrire al cliente un servizio veloce e di qualità. Per questo, oltre alla già citata apertura di un nuovo punto vendita, abbiamo di recente potenziato la nostra rete di venditori esterni con nuove assunzioni all’inizio di quest’anno. Siamo convinti che investire sia la chiave per fronteggiare al meglio il mercato attuale. Non bisognalasciarsi intimorire dagli imprevisti perché questi fanno sempre parte del percorso, ma si deve puntare al proprio obiettivo ed essere determinati nel volerlo raggiungere.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

Tra i nostri principali punti di forza c’è sicuramente la multispecializzazione: un’offerta di prodotti ampia e specializzata, unita alla preparazione tecnica dei nostri collaboratori, ci rendono un punto di riferimento importante per il cliente finale e una figura di confronto affidabile per le imprese e i professionisti.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

La nostra area di competenza, al momento, è il territorio della provincia di Vicenza. Abbiamo aperto un punto vendita a Lonigo (Vicenza) a dicembre dello scorso anno e con questo magazzino abbiamo raggiunto una buona copertura di tutto il territorio. Nuove acquisizioni non sono da escludere, ci piace guardare avanti e pensare in grande.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Questo è il nostro terzo anno nel Gruppo BigMat e siamo molto soddisfatti. La collaborazione con la sede centrale e con gli altri soci è importante per noi. Ci permette di avere una rete su cui contare, collaborazione e spunti per nuovi progetti, supporto per la gestione di molte attività, dagli accordi con i fornitori alle pratiche per le agevolazioni. La collaborazione con realtà simili alla nostra è per noi una carta vincente.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato del le costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

Gli adempimenti relativi ai bonus fiscali e al superbonus sono molti e non sempre chiari. Per offrire il miglior servizio possibile ci avvaliamo degli strumenti messi a disposizione da BigMat, in termini di formazione e aggiornamento del nostro personale e creazione di piattaforme ad hoc per la gestione della documentazione. Ci affidiamo anche a consulenti specializzati esterni per la gestione della documentazione tecnica.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

L’evoluzione delle costruzioni in termini di sostenibilità è il motore del settore stesso. Tutte le aziende si muovono in questa direzione e con ottimi risultati. Nella scelta dei fornitori con cui collaborare e dei prodotti da promuovere nelle nostre rivendite, il primo parametro che valutiamo è proprio quello della sostenibilità, per offrire ai nostri clienti prodotti efficienti e all’avanguardia.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La nostra clientela è costituita da imprese edili e artigiani (60%), privati e professionisti (40%). In termini di fatturato il nostro target di riferimento è l’impresa, ma anche il privato sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. Non solo perché è il cliente principale dei nostri showroom, ma anche a livello edile fa sentire la propria presenza: si informa in prima persona sulle novità del mercato e chiede spesso pareri sulle migliori soluzioni da adottare, soprattutto in caso di ristrutturazione.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

I nostri servizi sono a disposizione dei clienti fin da subito: visita in cantiere senza impegno, preventivi, consulenze tecniche. Accompagniamo i nostri clienti nel loro percorso: il nostro ruolo diventa quello di partner dei loro progetti. E i clienti possono affidarsi a noi anche per ogni necessità post vendita.

Qual è invece la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

Non possiamo negare che la grande distribuzione ricopra un ruolo importante nel mercato, e sulla vendita al minuto la concorrenza può farsi sentire. Quando il cliente però si rivolge a noi per realizzare un progetto, quello che offriamo è qualcosa che va oltre la vendita basata esclusivamente sul prezzo. Siamo un interlocutore a cui è sempr possibile rivolgersi per avere consigli e supporto, andiamo con il cliente in cantiere, ci confrontiamo, insomma mettiamo in campo una serie di elementi che fanno la differenza.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

L’e-commerce è una realtà importante e il 2020 ce l’ha ribadito. Quello che è più importante oggi è sviluppare una serie di servizi online da offrire al cliente che permettano a lui e a noi di snellire alcuni processi. Crediamo che un e-commerce B2B sia lo strumento prioritario per noi in questo momento.

Negozio digitale e fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Stiamo mettendo in piedi alcuni progetti di digitalizzazione per alcune procedure in modo da offrire al cliente un’esperienza di vendita adeguata ai tempi che viviamo. Ma il contatto diretto rimane, a nostro avviso, fondamentale nel nostro lavoro.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Sul piano della logistica abbiamo di recente rivisitato la nostra strategia. Avendo aperto il punto vendita di Lonigo, con metrature che permettono uno stoccaggio importante di merce, abbiamo perfezionato le logiche di approvvigionamento di alcuni materiali per i depositi più vicini.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Anche quest’anno siamo sponsor del Vicenza Calcio, promosso in serie B. Ne siamo

molto orgogliosi e siamo felici di sostenere la squadra della nostra città, soprattutto in momenti così difficili per lo sport. Sempre in riferimento allo sport, partecipiamo alla seconda edizione dell’iniziativa Costruiamo Per Lo Sport, che grazie a BigMat ci permette di sponsorizzare a livello locale squadre giovanili di basket. Per i nostri clienti, invece, partiremo a breve con un progetto di fidelizzazione. Siamo attivi anche online, tramite Facebook e con un profilo Instagram dedicato agli showroom. Manteniamo il rapporto di comunicazione con i nostri clienti attraverso periodiche newsletter e stiamo attivando un servizio di comunicazione personalizzato tramite sms. Anche quest’anno promuoviamo, presso i nostri clienti architetti, il BigMat International Architecture Award giunto alla sua 5° edizione che mette al centro il comfortabitativo e l’edilizia del vivere quotidiano.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

In questo periodo la formazione è stata centrale. Abbiamo dotato i punti vendita di spazi e strumenti idonei a seguire i corsi online e i nostri collaboratori hanno potuto seguire, ognuno per la propria materia di competenza, corsi di aggiornamento, approfondimento o abilitazione all’uso di mezzi. Anche le riunioni si sono svolte per lo più online, ma speriamo si possa tornare presto a vedersi di persona e organizzare finalmente una bella cena aziendale.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: EDILKLIMA GROUP SPA

• Sito internet: www.edilklima.bigmat.it | www.edilklima.com

• Email: info@edilklima.com

• Sede legale: Via Parmesana 31 – 36010 Monticello Conte Otto (Vicenza)

• Numero punti vendita materiali edili: 6

• Numero showroom: 5

• Anno di fondazione: 2009

• Cda: Roberto Battocchio, Giuseppe Dal Maistro, Fabio Garzotto

• Responsabile ufficio acquisti: Roberto Battocchio

• Fatturato 2020: 11,29 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: BigMat

• Categorie di prodotti trattate: materiali per costruire e ristrutturare, soluzioni termocoibenti, traspiranti e isolanti eco-compatibili, sistemi a secco (cartongesso) per la realizzazione di pareti, contropareti, soffitti, controsoffitti e sotto pavimentazioni, finestre per tetti, utensileria, elettroutensili, accessori e ricambi, ferramenta, abbigliamento tecnico e una gamma completa di pitture e vernici, con sei tintometri e un sistema tintometrico con oltre 15mila formule-colore; pavimenti, rivestimento, stufe e caminetti

• Marchi: Polymax, Ursa, Ediltec e Rockwool, Kerakoll, General Membrane, Industrie Cotto Possagno, Tegolaia e Wierer, Eclisse, Velux, Riwega, Kronos, Knauf, Italcementi, Kapriol, Hikoki, Friulsider, Henkel, prodotti a marchio BigMat