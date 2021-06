Speciale Multipoint: intervista a Edil 2000

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Nessun impatto.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Nessuna iniziativa.

Come si è chiuso il 2020?

Come il 2019.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Auspichiamo un pareggio con il 2020.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Intravediamo buone prospettive per il prossimo futuro.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

La concorrenza con la Gdo e i gruppi più grandi.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

La formazione del personale.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

Brescia ovest, Crema città e l’area a sud di Milano. Al momento non stiamo puntando a nessun territorio nuovo.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’impresa?

Siamo già in un gruppo di acquisto, Coesi.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

In nessun modo.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Nessuna.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La nostra clientela si compone al 95 % di imprese e al 5% di privati.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Nessuno.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

La concorrenza della Gdo è sempre più asfissiante.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

Non abbiamo un’opinione in merito.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Puntiamo molto sul negozio fisico.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Nessuna novità.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

No, nessuna.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Sì.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: EDIL 2000 SPA

• Sito internet: in costruzione

• Email: aradorifabio@edil2000spa.it

• Sede legale: Via Bonfardina 102 – 25046 Cazzago San Martino (Brescia)

• Numero punti vendita materiali edili: 8

• Numero showroom: 1

• Anno di fondazione: 1964

• Titolare: famiglia Aradori

• Responsabile ufficio acquisti: Fabio Aradori

• Fatturato 2020: 14,2 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Coesi

• Categorie di prodotti trattate: legno, cemento, prodotti per ristrutturazione, piastrelle