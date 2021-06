I grandi sono sempre più grandi: la classifica dei multipoint della distribuzione edile

I multipoint evidenziano in modo molto chiaro che avere è anche essere e viceversa, essere significa avere, perché l’essenza dei multipoint si basa proprio sul connubio tra dimensione aziendale (essere) e numerosità dei punti vendita (avere). E se si analizzano i dati di mercato questa equivalenza diventa evidente. Grazie al Centro Studi YouTrade sono stati analizzati i bilanci relativi a 40 multipoint. Sono ovviamente escluse le società diverse dalle società di capitali o dalle cooperative, così come quelle società per cui non è stato possibile recuperare il bilancio in formato digitale dagli enti camerali.

Questo contenuto è riservato agli ABBONATI Un Giorno Solo 1 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un giorno! Registrati Un Mese 3,99 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un mese! Registrati Sei già abbonato? Fai il login qui sotto! Nome Utente: Password: