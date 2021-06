Gruppo G.A.M.E. compie 50 anni di attività. Costituito il primo giugno 1971, il gruppo conta 20 associati e 42 punti vendita, sparsi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

«Il ricordo va agli imprenditori lungimiranti che insieme hanno creato un gruppo capace

di rappresentare un punto di riferimento per quanti hanno intrapreso attività simili

dopo di noi. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, i clienti e i fornitori che in tutti questi anni ci hanno accompagnato, e ci auguriamo lo facciano anche per i prossimi… cinquant’anni», scrive il presidente Cesare Simonetti, in carica dal 1991.

Fanno parte di Gruppo G.A.M.E.:

BONATO FRATELLI SRL – Resana (Treviso); Castelfranco Veneto (Treviso); Piombino Dese (Padova)

DAMIANI G. DI DAMIANI P. & R. SNC – Percoto (Udine)

DIAMANTE LUIGI SRL – San Vito Al Tagliamento (Pordenone)

EDILCOMMERCIO DI TAMBURLIN SRL – Castion (Belluno); Taibon (Belluno); Vignole (Belluno)

EDILMARTIGNACCO SRL – Torreano Di Martignacco (Udine); Moggio Udinese (Udine)

EDILNORD SNC DI CUDICIO & PETRUSSI – Cividale Del Friuli (Udine)

EDILSERRAJOTTO SRL – Caerano San Marco (Treviso)

F.LLI ZOFF SNC DI CLAUDIA, GIANNI E ALESSANDRO ZOFF & C. – Lucinico (Gorizia)

GRUPPO TABOGA SRL – Trieste; Mortegliano (Udine); S. Daniele Del Friuli (Udine)

NALON SRL – Portomenai di Mira (Venezia); Malcontenta di Mira (Venezia)

PALTRAV DI LIVA A & C. SNC – Lestans Di Sequals (Pordenone)

PICCOLI GINO SRL – Susegana (Treviso)

PIZZIOLO FRATELLI SRL – Mogliano (Treviso); Quinto di Treviso (2 punti vendita); Treviso; San Biagio di Callalta (Treviso)

PONTAROLO COMMERCIALE SRL – Cervignano Del Friuli (Udine); Cordovado (Pordenone); Portogruaro (Venezia)

RAMINELLI SRL – Zoppola (Pordenone); Maniago (Pordenone); Aviano (Pordenone); Casarsa Della Delizia (Pordenone); Azzano Decimo (Pordenone)

SIMONETTI GIUSEPPE & C. SRL – Noventa di Piave (Venezia); Motta Di Livenza (Treviso)

TABOGA F.LLI SRL – Majano (Udine)

VENUTI LINO COMMERCIALE SRL – Tarcento (Udine)

ZANELLA NELLO SRL – Cavallino Treporti (Venezia); Venezia

ZANETTE SRL – Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone); Sacile (Pordenone)