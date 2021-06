Cerdomus Opera: una nuova interpretazione del gres effetto legno

Le precise linee materiche restituiscono il disegno primordiale del legno. L’estetica si unisce alla funzionalità del grès, materiale durevole, in grado di resistere inalterato nel tempo. Inoltre si pulisce con facilità, non assorbe, è ignifugo e non viene attaccato da batteri e muffe.

Il bilanciamento di nuance e venature crea un mix di diverse essenze, in grado di intonarsi a ogni ambienti. Opera è disponibile in 5 colori (4 toni naturali caldi, ispirati alle essenze legno e un tono freddo, che reinterpreta i legni decapati).