Dopo quattro mandati è stato rinnovato il collegio sindacale di Habitech, il distretto tecnologico trentino. Sono stati eletti Paolo Bresciani, come presidente, Eva Manfrini e Stefano Manzani, che rimarranno in carica per il prossimo triennio. Lo ha deciso l’assemblea dei soci, presieduta da Marco Giglioli, che hanno anche approvato il bilancio 2020. Nonostante il periodo di lockdown e le riaperture a singhiozzo, il 2020 si è concluso con un utile di 50.305 euro.