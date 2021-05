Protetti dall’acqua con l’impermeabilizzante cementizio MasterSeal 528

Tra le proposte più interessanti di Master Builders Solutions c’è MasterSeal 528, impermeabilizzante monocomponente cementizio, microfibrorinforzato, per applicazioni sottopiastrella e su strutture in cemento armato, spiega Federico Pesce, responsabile dell’assistenza tecnica per le pavimentazioni in resina e i sistemi impermeabilizzanti.

Domanda. Quali sono le caratteristiche del nuovo MasterSeal 528?

Risposta. MasterSeal 528 rappresenta la punta di diamante per le rivendite tra gli impermeabilizzanti cementizi monocomponenti. MasterSeal 528 è di semplice utilizzo, può essere usato direttamente sul supporto ed è possibile lasciarlo a vista, anche in strutture a contatto con l’acqua, o sotto piastrella in terrazze, piscine, docce, bagni.

D. Come funziona?

R. È un prodotto a polvere da impastare con acqua. È molto versatile e semplice da applicare, trovando largo impiego in diversi tipo di applicazioni. La quantità d’acqua può cambiare leggermente a seconda che il prodotto debba essere applicato a pavimento o parete. Se deve essere lasciato a vista, può essere lisciato per ottenere un aspetto estetico più gradevole.

D. Quali sono i plus che distinguono i prodotti Master Builders Solutions dalla concorrenza?

R. L’innovazione ha permesso all’azienda di introdurre prodotti che in taluni casi hanno brevetti storici, non solo in Italia, come per esempio il marchio Ucrete, che esiste fin dagli anni Sessanta, e oggi rappresenta uno dei principali player mondiali dei pavimenti industriali in poliuretano cemento. La lunga esperienza nelle realizzazioni e applicazioni effettuate in tutti questi anni nei più disparati cantieri del mondo, ci ha permesso anche di costruire importanti rapporti con gli utilizzatori e applicatori e di diventare gli interlocutori principali nel mondo della progettazione.

D. Perché il cliente sceglie i vostri prodotti?

R. Per l’affidabilità, sia dal punto di vista dei materiali che delle persone, la durabilità dei prodotti e il rapporto che riusciamo a instaurare con il cliente, che supportiamo in tutte le sue esigenze di carattere tecnico. Il mercato riconosce la nostra lunga storia, da cui deriva un know-how unico che riusciamo a trasferire nei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie.

D. Una parte di questi prodotti sono destinati ai rivenditori: quali?

R. L’intera gamma di malte per il ripristino e risanamento di cemento armato e murature, per il consolidamento e il rinforzo strutturale, per ancoraggi compreso l’innovativo formulato cementizio monocomponente MasterFlow 960 che sostituisce gli ancoranti chimici, gli impermeabilizzanti cementizi e tutte le tecnologie tipiche trattate dai nostri partner rivenditori di materiali edili.

D. Quali sono i servizi più apprezzati dai rivenditori?

R. Nella fase di prevendita l’analisi della fattibilità di un lavoro e delle voci di capitolato, nel post vendita l’assistenza in cantiere: in generale quindi il supporto tecnico-commerciale.

I vantaggi di MasterSeal 528

MasterSeal 528 è l’unico prodotto della sua categoria con tre certificazioni e resistente alla controspinta:

– È certificato per il contatto con acqua potabile (D.M. 174 6/4/2004 e D. Lgs. 31 2/2/2001)

– Come protettivo impermeabilizzante è conforme alla normativa EU (marcatura CE) per l’impermeabilizzazione sotto piastrella, certificato UNI EN 14891 per la posa di ceramiche incollate con adesivi tipo C a norma UNI EN 12004, categoria CM-01-P, che lo certifica come impermeabilizzante cementizio con crack bridging ability migliorata a basse temperature e resistente all’acqua contenente cloruri.

– Grazie alla sua la particolare formulazione rinforzata con microfibre inorganiche, permette di creare uno strato di 2 mm con 2,2 kg/m2 in mano unica, senza rete d’armatura. Per questa sua caratteristica presenta la classe A3 di crack bridging che consente una elevata capacità di fare da ponte alle fessure.

– È ricopribile con piastrelle dopo sole 24 ore.

– Come impermeabilizzante per strutture in cemento armato soddisfa i principi della UNI EN 1504-2, in accordo alla normativa EU per la protezione del calcestruzzo armato: categoria PI-MC-PR-IR, che ne attesta l’idoneità per la protezione contro l’ingresso di agenti aggressivi, per il controllo dell’umidità, per l’aumento della resistenza fisica e il miglioramento della superficie. È resistente ai raggi UV, e dunque può essere lasciato a vista.

– È resistente alla pressione idraulica negativa fino a 2,5 bar (UNI 8298/8).

– È privo di frase di rischio H335, quindi non irrita naso e gola, ed è privo di odori ammoniacali.