Fabio Tarozzi vicepresidente di Federmeccanica

Federico Visentin, presidente designato di Federmeccanica, ha presentato la sua squadra prima dell’elezione in agenda il 25 giugno con l’assemblea generale dell’associazione. Il consiglio generale ha quindi approvato i sette vicepresidenti con deleghe operative per il biennio 2021-2023. Fabio Tarozzi, presidente e amministratore delegato di Siti B&T Group, è stato confermato per il secondo mandato con delega ai Rapporti con i Territori: sarà chiamato a gestire un processo strutturato di ascolto e informazione con i territori per la raccolta di stimoli sui temi di maggiore interesse per le imprese e un’efficace implementazione delle azioni da intraprendere.