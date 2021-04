Basilio, il supporto Teraplast per creare il proprio orto urbano

Con l’arrivo della stagione calda, balconi e terrazzi diventano nuovamente spazi da vivere, e perché no?, anche trasformare in piccoli orti urbani dove coltivare piante aromatiche e ortaggi.

Grazie a Basilio di Teraplast creare il proprio orto urbano è ancora più semplice. Basilio è il supporto ideale per abbellire il proprio terrazzo, coltivando ortaggi e piantine aromatiche in maniera pratica e funzionale. I vasi realizzati in plastica sono capienti e sono dotati di sottovaso incluso fissato ad incastro.

Le basi sono resistenti e progettate per supportare i vasi Aqua e Still di Teraplast. Il vaso Still e la fioriera Aqua sono disponibili in sei colori: bianco, fog grey, bruno, terracotta, cedro e antracite.

Dimensioni supporto: 61 cm (altezza) x32 cm (larghezza).