Orma, il sistema di casseforme Ulma Construction per strutture verticali in calcestruzzo

Specializzata nella produzione e fornitura di casseforme, sistemi di puntellazione e ponteggi provvisori, Ulma Construction presenta Orma, sistema di casseforme per la costruzione di strutture verticali in calcestruzzo, ad alte prestazioni e con un costo di lavorazione minimo.

La cassaforma modulare Orma fornita sia in vendita che a noleggio è la soluzione ideale per la costruzione di qualsiasi tipologia di struttura verticale in calcestruzzo, sia per opere edili che civili, per pareti, pilastri, spalle e fondazioni. Si distingue per le elevate prestazioni ottenute con bassi costi per la manodopera e tempi ridotti di installazione.

Il sistema è principalmente composto da pannelli modulari che, uniti mediante morse, vanno a formare la cassaforma. È costituito da componenti che garantiscono una soluzione efficace e sicura per tutti i tipi di geometrie.

Ulma Construction si impegna costantemente per assicurare una protezione completa, personale e collettiva, dei lavoratori e di terzi. L’azienda fornisce con la stessa cura tutti i prodotti e tutti i sistemi includono elementi di sicurezza per proteggere il personale durante l’assemblaggio e l’utilizzo dei diversi elementi.

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, 25 filiali in tutto il mondo e più di 2000 dipendenti, Ulma fornisce soluzioni efficienti, personalizzate dall’inizio del progetto, dalla progettazione tecnica alla fornitura del materiale fino alla supervisione in cantiere. I progetti possono essere complessi, ma le soluzioni devono essere semplici: per questo Ulma si avvale di tutta la sua esperienza, lavorando a fianco del cliente e progettando, costruendo e fornendo i prodotti e le tecnologie più innovative e adatte alle richieste di ciascun mercato.