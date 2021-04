Superbonus 110% prolungato al 2023

Dopo le indiscrezioni è arrivata la conferma, anche se non si può dire che sia la parola fine: il superbonus 110%, in ogni caso, dovrebbe essere prolungato al 2023. Il proposito ora è nero su bianco, nel testo relativo al Recovery Plan che, tradotto, significa soldi che arrivano dalla Ue e che saranno impiegati (si spera) per rilanciare l’Italia. In ogni caso, l’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici è ora contemplata nel testo presentato dal governo: «Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023». Insomma, al di là delle polemiche e delle indiscrezioni che indicavano un ridimensionamento, sembra che il superbonus abbia ottime possibilità per essere prolungato.