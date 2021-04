Serrature: più sicurezza e flessibilità con il nuovo cilindro AsixP8 a 8 perni di Cisa

Cisa, il brand di Allegion specializzato nel settore dei sistemi di chiusura e protezione, ha sviluppato il nuovo cilindro AsixP8 a 8 perni, una soluzione affidabile e flessibile per chi si occupa di rendere sicuri gli edifici pubblici e commerciali.

AsixP8 è un cilindro estremamente versatile che dimostra tutta la sua potenzialità sia nella fase di progettazione, sia in cantiere, sia nell’utilizzo quotidiano, grazie alle sue esclusive caratteristiche tecniche.

«L’AsixP8 ha un sistema di cifratura a 8 perni disposti su due file, da qui il nome P8. La forza di questo cilindro è l’ottima potenzialità di gestione accessi: fino a 37.000 cilindri con una sola chiave maestra e oltre 260.000 combinazioni di chiavi diverse», afferma Giuseppe Pozzi, Key & Door Systems Platform Lead Cisa.

Le sue elevate prestazioni nei sistemi a chiave maestra ne fanno una scelta ideale per il controllo accessi di edifici pubblici e commerciali. Oltre a garantire un buon livello di protezione, offre la comodità di aprire più porte con un’unica chiave e consente l’ingresso solo a chi è autorizzato.

Nella configurazione AsixP8 PRO con chiave di cantiere permette di svolgere opere edili anche dopo l’installazione di porte blindate in completa sicurezza, dal momento che, al primo utilizzo della chiave padronale, il proprietario esclude la chiave di cantiere utilizzata fino a quel momento.

AsixP8 PRO è pertanto una soluzione particolarmente indicata anche in ambito residenziale perché risponde all’esigenza molto sentita di progettisti, direttori di cantiere, installatori ma anche proprietari e amministratori, di un cilindro estremamente funzionale, pensato per la massima flessibilità applicativa.

Dal punto di vista della sicurezza, il cilindro brevettato offre protezione certificata al bumping e al trapano e un’elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione a cera.

Con AsixP8, Cisa aggiunge uno strumento cardine alla propria offerta di soluzioni per il controllo degli ingressi in contesti complessi per numero di persone, serrature e locali, in modo semplice ed economico.