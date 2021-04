Nuovi punti vendita BigMat in Trentino e Veneto

BigMat, il Gruppo della distribuzione di materiali edili con 870 punti vendita in 8 paesi europei, incrementa la sua presenza in Italia con l’ingresso di due nuovi punti vendita in Trentino e Veneto: il sesto store di BigMat Edilklima a Lonigo, in provincia di Vicenza, e il nuovo BigMat EdilSilver a Pelugo (Trento).

BigMat Edilklima

Da gennaio 2019 nel Gruppo BigMat, Edilklima Group è un punto di riferimento per le imprese edili, i progettisti, gli artigiani e anche i privati del territorio vicentino. Ai cinque punti vendita di San Vito di Leguzzano, Monticello Conte Otto, Montecchio Maggiore, Fara Vicentino e Arsiero, si aggiunge la sesta rivendita di Lonigo. L’azienda conta inoltre quattro showroom dedicati alle finiture d’interni e arredobagno e uno, di recente realizzazione, dedicato al mondo delle stufe e dei caminetti.

Con 10mila metri quadri di superficie e un’offerta completa di soluzioni e di servizi per ogni tipologia di progetto costruttivo, nel nuovo punto vendita di Lonigo è possibile trovare prodotti per la realizzazione di pareti, contropareti, soffitti, controsoffitti e sottopavimentazioni in cartongesso ma anche utensileria, elettroutensili, accessori e ricambi, ferramenta, abbigliamento tecnico e tutto l’occorrente per il mondo colore grazie al sistema tintometrico che permette di creare oltre 15mila formule-colore e produrre pitture, intonachini e tinteggi.

«In un periodo non facile per tutti, vogliamo continuare a portare avanti i nostri progetti e credere nei nostri sogni. Investire per crescere è il nostro principio ispiratore ed essere parte di un Gruppo leader di settore come BigMat, da ormai quasi due anni, è per noi un valore aggiunto che contribuisce alla nostra crescita. La collaborazione con la Centrale BigMat è intensa e proficua così come il confronto e l’aiuto reciproco tra soci sono altrettanto fondamentali» racconta Roberto Battocchio, amministratore di BigMat Edilklima insieme a Giuseppe Dal Maistro e Fabio Garzotto. «Questo sesto Punto Vendita si inserisce in un più ampio progetto di presidio capillare del territorio, Lonigo ricoprirà inoltre un ruolo importante nel quadro della strategia di stoccaggio e distribuzione interna dei prodotti» conclude Battocchio.

Tra i servizi offerti anche la consulenza in cantiere, capitolati e preventivi, trasporto dei materiali in cantiere, un servizio gru e la posa in opera grazie alla partnership con posatori e artigiani specializzati; assistenza post-vendita e corsi di formazione per i professionisti del settore.

BigMat Edilsilver

Ha aperto le porte al pubblico a inizio marzo il nuovo punto vendita di Pelugo (Trento) di BigMat EdilSilver, realtà attiva dal 1984 e guidata dalla seconda generazione della famiglia Zanetti.

La nuova rivendita di 9mila metri quadri, compresa l’area esterna, offre a imprese, artigiani e privati della zona un’area ferramenta e un’area a libero servizio, con annesso colorificio, a cui si aggiungono legna e pellet e angoli espositivi per prodotti da giardino e barbecue.

«La vasta gamma di soluzioni e materiali che mettiamo a disposizione della clientela e l’assistenza tecnica che offriamo sono i nostri punti di forza ed è ciò che più ci contraddistingue. Abbiamo scelto la Val Rendena per la nostra nuova rivendita per rispondere alle richieste di artigiani e imprese della zona che ci volevano più vicini alle loro sedi per soddisfare al meglio e con più rapidità le loro esigenze progettuali e di cantiere» sottolinea Silver Zanetti, titolare di BigMat EdilSilver.

Consulenza pre e post vendita, rilievi in cantiere, consegna, noleggio e montaggio di ponteggi sono i servizi che il nuovo Punto Vendita BigMat EdilSilver offre grazie al know-how del proprio staff composto da cinque collaboratori. Un team competente ed esperto anche nell’assistenza e nel supporto alla gestione delle procedure relative al Superbonus 110% e alle altre detrazioni fiscali, per cogliere al meglio tutte le opportunità offerte dagli incentivi messi in campo dal Governo.

Una realtà in costante evoluzione, quella di BigMat EdilSilver, che continua a investire per la propria crescita «grazie anche al supporto e al sostegno del Gruppo BigMat di cui facciamo parte con grande soddisfazione dal 2016», conclude Silver Zanetti.