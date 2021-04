I monoblocchi Roverplastik per l’ampliamento del Policlinico San Marco di Zingonia

I monoblocchi RoverBlok di Roverplastik sono stati scelti dall’impresa edile Vanoncini per la costruzione di un avancorpo strategico dell’edificio ospedaliero del Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo).

Il nuovo corpo dell’ospedale – 6 piani di circa 1.000 metri ciascuno – ospiterà circa 200 camere degenza, tutte provviste di massimo due letti e bagno privato, gli uffici direzionali e una nuova area ambulatoriale che occuperà un intero piano. Il progetto di ampliamento è volto a garantire la migliore degenza possibile ai pazienti, in un’ottica di alto livello alberghiero oltre che medico.

Per assicurare il massimo comfort, Roverplastik ha fornito i suoi monoblocchi oltre 200 monoblocchi RoverBlok nella configurazione Telo, destinati ad alloggiare avvolgibili in alluminio coibentato, per altrettanti fori-finestra.

Studiate e progettate in concerto dalle due aziende specificamente per la tecnologia ibrida di involucro utilizzata, che combina il sistema a secco per gli interni e la muratura con cappotto termico per gli esterni, i monoblocchi RoverBlok si sono rivelati la scelta vincente.