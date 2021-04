Impermeabilizzazione, nasce il colosso Ondura

Nasce Ondura: specialista internazionale in impermeabilizzazione e coperture. Si tratta di un gruppo internazionale di nuova costituzione, specializzato in sistemi di impermeabilizzazione e protezione delle costruzioni, nel cui slogan «Protection above all» è sintetizzata la mission aziendale. Ondura riunisce sotto il proprio controllo tre aziende leader nei rispettivi settori: Alwitra (sistemi di impermeabilizzazione a elevata qualità per tetti piani), CB (membrane e schermi per copertura e facciate e accessori per coperture) e Onduline (soluzioni leggere da copertura). I sistemi di impermeabilizzazione proposti dalle aziende del Gruppo sono sviluppati, infatti, per proteggere gli edifici dall’acqua, dall’aria e dal vento.

Le premesse di questo nuovo gruppo risalgono al 2017 quando il fondo Naxicap ha rilevato la proprietà gruppo Onduline. Sotto la nuova gestione guidata da Patrick Destang è stato sviluppato un ambizioso piano strategico per creare un gruppo altamente specializzato nel settore dei sistemi di impermeabilizzazione degli edifici, sfruttando la capillare presenza internazionale di Onduline in 32 paesi. A dicembre 2019 è stata acquisita l’azienda tedesca Alwitra, specializzata in sistemi di impermeabilizzazione per tetti piani a elevate prestazioni. Il gruppo ha recentemente completato l’acquisizione dell’azienda polacca CB nel dicembre 2020, uno dei principali produttori europei nel settore delle membrane e schermi da coperture e facciate.

Ondura è guidato da Patrick Destang, che allo stesso tempo ricopre la posizione di Ceo di Onduline. Con circa 2 mila dipendenti, Ondura è una realtà internazionale altamente specializzata con un fatturato di 350 milioni di euro, sviluppato da 32 filiali che operano direttamente in più di cento Paesi. Il gruppo beneficia di una consolidata presenza industriale a livello globale con 13 stabilimenti distribuiti in nove Paesi diversi, al servizio di oltre 20 mila clienti in tutto il mondo.

Le cinque soluzioni principali dell’azienda comprendono le lastre ondulate destinate a coperture e sottocoperte di tetti a falda, impermeabilizzazioni sintetiche destinate ai tetti piani, coperture traslucide in policarbonato e poliestere, membrane traspiranti e schermi flessibili per coperture e facciate e un’ampia gamma di prodotti e accessori complementari.

«Siamo onorati e lieti di poter prendere parte alla nascita di questa importante realtà industriale, che ci vede protagonisti a livello mondiale e che indubbiamente porterà anche a livello nazionale, per noi in Italia, indiscutibili vantaggi», commenta Davide Torelli, direttore generale di Onduline Italia. «Sicuramente avremo la possibilità di ampliare la nostra offerta, con proposte complete e sinergiche in grado di soddisfare le sempre più esigenti richieste che arrivano dal mercato. Nuovi prodotti e sistemi di elevata qualità si andranno ad affiancare alle tradizionali soluzioni della gamma Onduline, portando al contempo un notevole valore aggiunto al nostro costante lavoro di promozione di soluzioni sempre più performanti. Far parte del nuovo gruppo Ondura ci riempie di orgoglio e sarà, altresì, per tutti i nostri collaboratori fonte di nuova e ancora più forte motivazione: un trend virtuoso che si ripercuoterà positivamente verso tutti i nostri clienti e partner, nella prospettiva di un futuro pieno di reciproco sviluppo e successo».