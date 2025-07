Un midi escavatore Yanmar SV100-7 per Fidenza Macchine

Fidenza Macchine, azienda emiliana specializzata nel noleggio di macchine per il movimento terra e il sollevamento, ha recentemente acquistato un midi escavatore Yanmar SV100-7, configurato con braccio triplice.

«Abbiamo acquistato l’SV100-7 per alzare l’asticella in termini di peso della nostra flotta di escavatori destinati al settore del noleggio. Sul mercato ci sono molte macchine leggermente più piccole’ ad esempio da 8 e 8,5 tonnellate, ma questo midi escavatore è unico nel suo genere e non ha davvero concorrenza sul mercato», afferma Mauro Copercini, titolare di Fidenza Macchine, che conta un parco mezzi di oltre 90 unità.

Tra le caratteristiche del midi escavatore SV100-7 più apprezzate da Copercini spicca l’equilibrio tra compattezza e potenza. Merito anche del sistema VICTAS brevettato da Yanmar che, a parità di larghezza massima della macchina, aumenta la carreggiata spostando all’esterno l’asse di ribaltamento laterale mediante l’utilizzo di cingoli asimmetrici.

Una soluzione che, unita all’utilizzo di un contrappeso posteriore maggiorato, garantisce un’elevata stabilità, paragonabile, o perfino superiore, a macchine della stessa classe di peso.

«La sua compattezza, particolarmente evidente durante la rotazione, e la sua capacità di rimanere sempre all’interno della carreggiata rappresenta certamente un suo fiore all’occhiello di questa macchina, ma in generale devo dire che la nostra maggiore soddisfazione deriva dal fatto di essere riusciti a creare insieme a RMC un prodotto studiato su misura per le nostre esigenze. Non è da tutti i concessionari mettersi a disposizione del cliente in modo così efficace, dialogando e cercando di offrire una soluzione realmente personalizzata, senza limitarsi a proporre soltanto i modelli già disponibili in stock per la vendita».

L’SV100-7 in configurazione braccio triplice appena acquistato da Fidenza Macchine, infatti, si caratterizza per la presenza di numerosi equipaggiamenti opzionali appositamente richiesti dalla società, come ad esempio i cingoli in acciaio da 485 millimetri, il kit di sovrapattini imbullonati YCE da utilizzare in caso di necessità per lavorazioni specifiche e l’impianto d’ingrassaggio automatico.

«Ci poniamo come un partner affidabile nelle aree di Piacenza, Parma, Pavia, Lodi e Cremona. I midi escavatori come l’SV100-7 di Yanmar rappresentano una soluzione ideale per una varietà di applicazioni di scavo e movimento terra, offrendo un equilibrio ottimale tra potenza, manovrabilità e versatilità. Presso la nostra sede di Piacenza sono disponibili modelli dai più compatti e maneggevoli a quelli più potenti e versatili. Fidenza Macchine ha trovato nel midi escavatore SV100-7 la soluzione ideale per le sue esigenze specifiche», conferma Filippo Gardella, Sales Department di RMC.

L’obiettivo di Fidenza Macchine nel breve-medio termine è di incrementare la presenza all’interno della flotta di noleggio di escavatori forniti dal costruttore giapponese Yanmar.

«L’evoluzione del mercato ci ha portato a selezionare con molta cura i nostri fornitori e Yanmar ci offre una qualità molto alta, sia in termini di prodotto che di assistenza, tramite i suoi concessionari. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di scegliere questo marchio per sostituire tutti i nostri mezzi destinati al noleggio. Dopo l’acquisto dell’SV100-7, infatti, abbiamo già trovato un accordo con RMC per l’acquisto di un modello più piccolo da 5,7 tonnellate. La nostra partnership non finisce qui, anzi è appena iniziata», chiosa Copercini.