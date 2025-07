Reti rinforzate per ogni tipo di intervento strutturale da Fibre Net

Fibre Net, da sempre sinonimo specializzazione nel rinforzo strutturale, presenta C-MATRIX, una gamma innovativa e completa di sistemi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), progettati per offrire soluzioni efficaci di rinforzo su strutture in muratura – come tufo, laterizio e pietra – e su calcestruzzo.

Grazie a una gamma molto ampia di configurazioni, C-MATRIX consente interventi altamente mirati, adattandosi perfettamente alle diverse tipologie di edifici e alle specifiche esigenze progettuali.

Focus su tipologie di rete e connettori

Reti secche e impregnate

Le reti in fibra di basalto-acciaio, carbonio e vetro AR sono disponibili sia in versione secca che impregnata ciò per offrire la massima flessibilità di scelta e adattabilità alle diverse modalità applicative.

Connettori marcati CE

La gamma C-MATRIX comprende connettori specifici per il rinforzo strutturale, anch’essi marcati CE, per garantire la massima affidabilità e conformità alle normative europee.

Campi di applicazione dei sistemi C-MATRIX

Rinforzo strutturale e miglioramento sismico di edifici esistenti

Incremento della resistenza e della duttilità strutturale

Prevenzione di collassi locali e globali

Rinforzo di archi e volte, anche di ridotto spessore

Confinamento e rinforzo di pilastri

Presidio antiribaltamento e rinforzo di elementi non strutturali

Cordoli di sommità in muratura armata

Perché scegliere la gamma C-MATRIX per la tua rivendita?

Ampia scelta per ogni cliente

Grazie all’ampia varietà di configurazioni disponibili, puoi offrire soluzioni su misura per ogni progetto: dal restauro di edifici storici al consolidamento di strutture moderne, su murature di diversa natura o su calcestruzzo.

Vantaggi specifici per ogni rete

Ogni tipologia di rete C-MATRIX presenta caratteristiche uniche, ideali per contesti applicativi differenti e per rispondere a tutte le esigenze tecniche e di budget.

Facilità di vendita e supporto tecnico

La versatilità della gamma permette di consigliare con sicurezza il sistema più adatto, grazie anche formazione dedicata e supporto costante da parte dei tecnici Fibre Net.

Perché proporre la gamma completa C-MATRIX?

Offrire tutte le soluzioni FRCM C-MATRIX significa garantire ai tuoi clienti la certezza di trovare la risposta perfetta per ogni esigenza di rinforzo strutturale, con la qualità e l’affidabilità di Fibre Net.

Diventa il punto di riferimento nella tua area per l’innovazione nel consolidamento strutturale!

Contattaci subito per ricevere maggiori informazioni sui sistemi FRCM C-MATRIX e come valorizzarli al meglio nella tua rivendita.