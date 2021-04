Effetti materici sulle pareti: la pittura diventa scultura con Roefix Kreativ

Dalle texture più classiche, graffiate e spazzolate, fino alle combinazioni contemporanee che sfruttano i giochi di luce del vetro o dei metalli: la linea di finiture Röfix Kreativ consente di dare ampio spazio alla creatività e al gusto individuale.

Non solo: grazie alla loro composizione minerale questi prodotti assicurano il massimo grado di diffusività al vapore, mentre l’assenza di solventi ed emollienti garantisce una sicurezza sul fronte della salubrità e della qualità degli ambienti interni. Estetica e benessere indoor si fondono così in un ampio assortimento di rivestimenti che offrono ampio spazio alla creatività artistica di progetti, idee, ispirazioni.

Dal mondo dell’arte all’architettura, il decor e le texture hanno conquistato un posto di rilevanza nella creatività contemporanea: le pareti diventano opere d’arte espressive grazie alla matericità della superfici.

Quando si progettano gli ambienti interni, però, occorre combinare bene l’estetica con caratteristiche di funzionalità ed elevate prestazioni. La linea Röfix Kreativ offre soluzioni che abbinano la qualità e la durabilità comprovata dei prodotti del gruppo di origine austriaca, con facilità di lavorazione e un’elevata possibilità di personalizzazione Inoltre, i prodotti Röfix, soddisfano i requisiti delle norme tecniche vigenti e sono soggetti a verifiche periodiche.

I prodotti Röfix Kreativ permettono di realizzare gli effetti desiderati sulle superfici interne, ma anche in facciata, avvicinando il sottile confine tra pittura e scultura e ricreando sensazioni tattili e tridimensionali.

Caratterizzata da una vasta gamma di effetti e finiture decorative, la linea propone diverse modalità di applicazione pensate proprio sulle esigenze creative dei progettisti. Con lavorazioni particolari o abbinati a pitture murali, ad esempio i prodotti minerali modellabili come Röfix Designputz, Röfix 773 o Röfix 793, o i rivestimenti in pasta Röfix Rivestimento SiSi e SiSi Kreativ, che abbinano le prestazioni di protezione del silossano alla permeabilità del silicato, consentono di creare velature che valorizzano le tessiture materiche. Utilizzati assieme ad aggregati particolari, come granuli di vetro, di specchio, di silicio, permettono invece di dar vita a particolari giochi di brillantezza e rifrazione della luce.

