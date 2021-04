Dierre Synergy In, la porta blindata super isolante e resistente

Synergy In è la porta blindata sviluppata da Dierre per garantire le migliori prestazioni di sicurezza, isolamento termoacustico e resistenza al fuoco.

Indicata per l’impiego in condomini e in ingressi che non siano direttamente esposti alle intemperie, la porta blindata Synergy In permette di raggiungere un isolamento acustico di 45 dB in soli 63 mm di spessore.

Elevato anche l’isolamento termico che raggiunge 1,4 W/m2K grazie alla struttura brevettata dell’anta, con guarnizione del telaio, la doppia lamina parafreddo e tappini “No air”.

In versione tagliafuoco la porta resiste all’aggressione delle fiamme da 30 a 90 minuti, in base al modello.

Synergy In è dotata di certificazione antieffrazione in Classe 3 (a richiesta in Classe 4), e può essere personalizzata con pannelli in legno di stile classico o contemporaneo, ma anche adottare il sistema Printwood che permette di stampare sull’anta un’immagine personalizzata.